Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 31.08:
$ 58.73
€ 70.2
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ВЭБ не планирует докапитализировать дочерние банки "Глобэкс" и Связь-банк

Экономика и бизнес
30 августа, 12:45 дата обновления: 30 августа, 13:04 UTC+3

Об этом заявил глава ВЭБ Сергей Горьков

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. ВЭБ не планирует докапитализировать дочерние банки "Глобэкс" и Связь-банк, заявил журналистам глава ВЭБ Сергей Горьков.

"С точки зрения капитала они себя чувствуют хорошо, поэтому мы не видим необходимости докапитализировать", - сказал он, отвечая на вопрос, планирует ли госкорпорация докапитализировать банки.

Ранее Горьков заявлял, что Внешэкономбанк планирует продать "Глобэкс" и Связь-банк до конца 2017 года.

ВЭБ стал санатором обоих банков в 2008-2009 годах. При этом ВЭБ решил провести слияние Связь-банка и "Глобэкса" одновременно с их продажей. Как заявлял Горьков, объединение банков позволит их покупателю получить прибыль в размере 3-4 млрд рублей в год.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Горьков, Сергей Николаевич
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Главные сюжеты единого дня голосования 2017 года
Британский стандарт: чему отечественные вузы могут поучиться у английских коллег
Самшитовый лес, пострадавший от самшитовой огневки
Самшит в огневке: можно ли предотвратить катастрофу в реликтовых кавказских лесах
Фото
4
Арка Крымского моста доставлена к фарватерному участку
5
На российско-литовской границе в Калининградской области скопилось более 250 фур
5
"Алроса" в ноябре планирует продать самый дорогой бриллиант, ограненный в России
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Васильева пообещала вернуть профориентацию в школы
2
Ирландские ученые установили связь между микрофлорой кишечника и мозговой деятельностью
3
Источник: "Зенит" не готов выполнить просьбу Манчини о покупке трех новых игроков
4
Генпрокуратура проверяет информацию о нарушениях при съемках программы "Пока все дома"
5
Студенты московского вуза помогли таежной отшельнице Агафье Лыковой подготовиться к зиме
6
Пожар потушен в кафе на юго-западе Москвы
7
Источник: Джабраилов, устроивший стрельбу в московском отеле, был в состоянии опьянения
Темы дня
Новости партнеров
Реклама