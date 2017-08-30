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МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. ВЭБ не планирует докапитализировать дочерние банки "Глобэкс" и Связь-банк, заявил журналистам глава ВЭБ Сергей Горьков.
"С точки зрения капитала они себя чувствуют хорошо, поэтому мы не видим необходимости докапитализировать", - сказал он, отвечая на вопрос, планирует ли госкорпорация докапитализировать банки.
Ранее Горьков заявлял, что Внешэкономбанк планирует продать "Глобэкс" и Связь-банк до конца 2017 года.
ВЭБ стал санатором обоих банков в 2008-2009 годах. При этом ВЭБ решил провести слияние Связь-банка и "Глобэкса" одновременно с их продажей. Как заявлял Горьков, объединение банков позволит их покупателю получить прибыль в размере 3-4 млрд рублей в год.