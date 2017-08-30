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Ростехнадзор оштрафовал Тамбовский пороховой завод почти на полмиллиона рублей

Экономика и бизнес
30 августа, 13:07 UTC+3 ТАСС

В ведомстве отметили, что на предприятии не исправили обнаруженные нарушения правил промышленной безопасности

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ТАСС, 30 августа. Ростехнадзор оштрафовал Тамбовский пороховой завод на 460 тыс. рублей, так как на предприятии вовремя не исправили ранее обнаруженные нарушения правил промышленной безопасности, сообщили в среду в пресс-службе Верхне-Донского управления ведомства.

"В ходе выездной проверки Тамбовского порохового завода выявлено грубое нарушение требований промышленной безопасности. Предприятие оштрафовано на 460 тыс. рублей по статье КоАП РФ "Невыполнение в установленный срок законного предписания органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный надзор в области промышленной безопасности", - сказали в ведомстве.

Как уточнили в пресс-службе, на заводе не привели в соответствие с проектной высоту обвалования зданий сушек, не обеспечили безопасность транспортировки опасных веществ железнодорожным транспортом. Также обнаружены гнилые шпалы и выкрашивание металла стрелок.

Одно из крупнейших ЧП на пороховом заводе произошло весной 2016 года. В результате взрыва и пожара погибли пять рабочих, один человек был ранен, ущерб от аварии составил 32,29 млн рублей. Тогда Ростехнадзор приостановил работу двух заводских помещений, спецкомиссия обнаружила грубые нарушения требований промышленной и пожарной безопасности, в связи с ЧП было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшее по неосторожности смерть пяти лиц и причинение крупного ущерба".

Тамбовский пороховой завод является одним из крупнейших в России производителей пороха, основан в городе Котовске в 1915 году, в годы Великой Отечественной войны выработал около 90 тыс. тонн пороха и 40 млн зарядов. В настоящее время выпускает свыше 200 видов продукции военного и гражданского назначения, пироксилиновые пороха для стрелкового оружия, ручных гранат и выстрелов гранатометов, артиллерийских и минометных боеприпасов, а также 25 наименований игрушек-неваляшек. Порядка 20% продукции экспортируется.

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