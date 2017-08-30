Ростехнадзор оштрафовал Тамбовский пороховой завод почти на полмиллиона рублей

ТАСС, 30 августа. Ростехнадзор оштрафовал Тамбовский пороховой завод на 460 тыс. рублей, так как на предприятии вовремя не исправили ранее обнаруженные нарушения правил промышленной безопасности, сообщили в среду в пресс-службе Верхне-Донского управления ведомства.

"В ходе выездной проверки Тамбовского порохового завода выявлено грубое нарушение требований промышленной безопасности. Предприятие оштрафовано на 460 тыс. рублей по статье КоАП РФ "Невыполнение в установленный срок законного предписания органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный надзор в области промышленной безопасности", - сказали в ведомстве.

Как уточнили в пресс-службе, на заводе не привели в соответствие с проектной высоту обвалования зданий сушек, не обеспечили безопасность транспортировки опасных веществ железнодорожным транспортом. Также обнаружены гнилые шпалы и выкрашивание металла стрелок.

Одно из крупнейших ЧП на пороховом заводе произошло весной 2016 года. В результате взрыва и пожара погибли пять рабочих, один человек был ранен, ущерб от аварии составил 32,29 млн рублей. Тогда Ростехнадзор приостановил работу двух заводских помещений, спецкомиссия обнаружила грубые нарушения требований промышленной и пожарной безопасности, в связи с ЧП было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшее по неосторожности смерть пяти лиц и причинение крупного ущерба".

Тамбовский пороховой завод является одним из крупнейших в России производителей пороха, основан в городе Котовске в 1915 году, в годы Великой Отечественной войны выработал около 90 тыс. тонн пороха и 40 млн зарядов. В настоящее время выпускает свыше 200 видов продукции военного и гражданского назначения, пироксилиновые пороха для стрелкового оружия, ручных гранат и выстрелов гранатометов, артиллерийских и минометных боеприпасов, а также 25 наименований игрушек-неваляшек. Порядка 20% продукции экспортируется.