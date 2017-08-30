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Медведев: введение налоговых льгот должно сопровождаться снижением доли теневого сектора

Экономика и бизнес
30 августа, 14:32 UTC+3 ГОРКИ 30, августа. /ТАСС

По словам премьер-министра, для этого принимаются специальные решения, включая расширение практики "прослеживаемости" товаров, которые завозятся на территорию Евразийского экономического союза

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ГОРКИ, 30 августа. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев предупредил, что введение налоговых льгот должно сопровождаться повышением финансовой дисциплины и снижением доли теневого сектора.

На совещании о прогнозе социально-экономического развития и основных направлениях налоговой и таможенно-тарифной политики на 2018-2020 годы председатель правительства заявил, что в ближайшие годы планируется предпринять ряд дополнительных мер в налоговой системе. "Это и инвестиционный налоговый вычет, который позволит снизить расходы на модернизацию промышленности, и шаги по стимулированию развития экономического потенциала целого ряда регионов, округов - это и Дальний Восток, и Крым", - перечислил Медведев. Он также назвал меры по поддержке малого бизнеса и сельского хозяйства.

"Разумеется, это должно происходить параллельно с повышением финансовой дисциплины, снижением доли теневого сектора в экономике", - подчеркнул глава кабинета министров. По его словам, для этого принимаются специальные решения, включая "расширение практики прослеживаемости товаров, которые завозятся на территорию Евразийского экономического союза".

"В рамках налоговой и тарифной политики нам предстоит решить непростую задачу: в условиях жесткой экономии ресурсов предусмотреть меры для стимулирования экономического развития, чтобы условия ведения бизнеса были более благоприятными", - указал премьер. Он напомнил, что "определенный задел был создан в предыдущие годы", например "в части корректировки налоговой и таможенно-тарифной политики". "Уровень налоговой нагрузки у нас остается на протяжении четырех лет приблизительно на одном уровне, он сопоставим с ключевыми странами Организации по экономическому сотрудничеству, находится на среднем уровне", - отметил Медведев.

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