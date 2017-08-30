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CNN: из-за шторма "Харви" остановлен крупнейший нефтеперерабатывающий завод США

Экономика и бизнес
30 августа, 19:26 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 30, августа. /ТАСС

Мэр Порт-Артура, в районе которого расположен НПЗ, сообщила, что сейчас город "практически полностью затоплен"

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НЬЮ-ЙОРК, 30 августа. /ТАСС/. Нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) Motiva

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Enterprises в районе Порт-Артура (штат Техас) остановлен в связи с наводнением, вызванным штормом "Харви".

Об этом сообщила в среду телекомпания CNN.

По ее данным, с мая нынешнего года контроль над этим крупнейшим в США НПЗ, способным перерабатывать до 600 тыс. баррелей в сутки, перешел к саудовской компании Aramco.

Телекомпания, ссылаясь на мэра Порт-Артура Деррика Фримэна, сообщила, что сейчас город "практически полностью затоплен".

На побережье Мексиканского залива 12 НПЗ прекратили работу из-за шторма "Харви".

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