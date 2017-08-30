CNN: из-за шторма "Харви" остановлен крупнейший нефтеперерабатывающий завод США

НЬЮ-ЙОРК, 30 августа. /ТАСС/. Нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) Motiva

Enterprises в районе Порт-Артура (штат Техас) остановлен в связи с наводнением, вызванным штормом "Харви".

Об этом сообщила в среду телекомпания CNN.

По ее данным, с мая нынешнего года контроль над этим крупнейшим в США НПЗ, способным перерабатывать до 600 тыс. баррелей в сутки, перешел к саудовской компании Aramco.

Телекомпания, ссылаясь на мэра Порт-Артура Деррика Фримэна, сообщила, что сейчас город "практически полностью затоплен".

На побережье Мексиканского залива 12 НПЗ прекратили работу из-за шторма "Харви".