Кабмин рассмотрит проект программы по развитию Арктической зоны

ТАСС, 31 августа. Правительство России рассмотрит проект госпрограммы по социально-экономическому развитию Арктической зоны РФ. В повестку дня заседания, которое проведет премьер-министр Дмитрий Медведев, включены и поправки в законодательство, касающиеся употребления алкоголя.

Председатель правительства ранее подчеркивал, что для развития Арктической зоны "нужно создавать опорные зоны развития, по возможности совмещая их с минерально-сырьевыми центрами, чтобы на их основе затем развивался весь регион, и для этого формировать правовую базу, вести научно-изыскательские работы".

"Там, где не хватает ресурсов - а там ресурсы действительно требуются огромные, - требуется определение приоритетов: что-то нужно переносить на более поздний срок, что-то делать немедленно", - указывал Медведев. В 2014 кабмин утвердил госпрограмму социально-экономического развития Арктической зоны до 2020 года.

Уберечь от вреда алкоголя

Как сообщила пресс-служба кабинета министров, правительство предлагает дополнить Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) положением, по которому "административная ответственность будет наступать в случае установленного факта употребления вызывающих алкогольное опьянение веществ, который определяется, в том числе, наличием абсолютного этилового спирта в концентрации 0,3 и более грамма на один литр крови".

За 11 месяцев 2016 года на территории России сотрудниками Госавтоинспекции пресечено 395,5 тыс. правонарушений, связанных с управлением транспортными средствами в состоянии опьянения, и 230,2 тыс. правонарушений, связанных с невыполнением законного требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Сейчас в КоАП определено, что административная ответственность наступает в том числе в случае, когда установлен факт употребления вызывающих алкогольное опьянение веществ, который определяется наличием абсолютного этилового спирта в концентрации, превышающей возможную суммарную погрешность измерений, - 0,16 миллиграмма на один литр выдыхаемого воздуха.

В действующем законодательстве не закреплена ответственность водителей при наличии абсолютного этилового спирта в крови. "Это способствует уходу от установленной ответственности лиц, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения, и, как следствие, снижает уровень безопасности на дорогах", - уверены в правительстве.

Еще одна поправка в законодательство, которая будет рассматриваться на заседании кабмина, должна ввести запрет на производство и оборот порошкообразной спиртосодержащей продукции. Под такой продукцией будет пониматься пищевая или непищевая продукция в виде сухого вещества, предназначенная для получения продукции в жидком виде, содержащей в своем составе этиловый спирт.

Сейчас в мире появилась порошкообразная спиртосодержащая продукция, которая при добавлении к ней воды в определенной пропорции преобразуется в алкогольный напиток. Она не имеет разрешения для реализации на территории стран Европейского союза.

"Одним из основных рисков, связанных с появлением порошкообразной спиртосодержащей продукции в продаже населению России, является отсутствие однозначности использования ее в качестве основы для производства слабоалкогольных коктейлей. Дозировка и способ употребления порошкообразной спиртосодержащей продукции могут быть изменены потребителем вне зависимости от рекомендаций изготовителя", - объясняют в правительстве. И предупреждают: "Порошкообразная спиртосодержащая продукция потенциально опасна для здоровья человека".

Разработанные в правительстве поправки в КоАП одновременно устанавливают административную ответственность за производство и оборот порошкообразной спиртосодержащей продукции - административный штраф с конфискацией предмета административного правонарушения либо без таковой.

Безопасность на транспорте

Правительство обсудит проект закона, совершенствующий лицензирование деятельности по перевозкам пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более восьми человек. "Законопроект направлен на противодействие незаконным регулярным перевозкам пассажиров, выполняемым юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями под видом заказных и для собственных нужд", - отмечают в кабинете министров.

В законе предлагается исключить обстоятельство, при котором перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом могут осуществляться в уведомительном порядке без получения лицензии.

Избирательные права

На заседании планируется обсудить изменения в правовые акты, касающиеся проведения выборов в Госдуму. "Во исполнение постановления Конституционного суда законопроектом предлагается установить, что в случае выдвижения политической партией в одномандатном избирательном округе двух и более кандидатов Центральная избирательная комиссия исключает всех кандидатов, выдвинутых в этом округе, из списка кандидатов по одномандатным избирательным округам до его заверения", - уточнили в пресс-службе.

Вопросы экономики

Правительство рассмотрит изменения в закон о Центральном банке, которыми "предлагается установить возможность оказания Банком России услуг по передаче финансовых сообщений Федеральному казначейству и его территориальным органам в случаях, установленных российским законодательством, без взимания платы".

"Это позволит Федеральному казначейству и его территориальным органам обмениваться информацией с банками, которые осуществляют банковское сопровождение контрактов, предусматривающих казначейское обеспечение обязательств, посредством использования системы передачи финансовых сообщений Банка России", - пояснили в кабинете министров.

Также правительство планирует дополнить Налоговый кодекс нормой, "предусматривающей освобождение от налогообложения доходов физических лиц, полученных ими в виде возмещения за счет средств компенсационного фонда долевого строительства".

"Предлагается установить, что при определении объекта налогообложения полученные застройщиком доходы будут уменьшаться на сумму расходов в виде отчислений в компенсационный фонд", - сообщили в пресс-службе.

На заседании будут обсуждаться и изменения в законодательство, которые предоставят правительству РФ право определять перечни товаров, работ, услуг, аренды, а также начальную (максимальную) цену договора, при превышении которой заказчики, другие юридические лица, которым оказывается государственная поддержка, не могут его заключать без согласования правительственной комиссией по импортозамещению.

"Принятие законопроекта позволит повысить эффективность государственного контроля закупок отдельными видами юридических лиц товаров, работ, услуг за рубежом, а также оказания ими услуг аренды (фрахта, лизинга) с использованием этих товаров, в том числе судов, морской и авиационной техники", - объясняют в кабмине.

Правила для госслужбы

По указу президента РФ, до 2019 года все федеральные государственные органы должны перейти в кадровой работе к использованию Единой информационной системы управления кадровым составом государственной гражданской службы. Поэтому правительство рассмотрит законопроект, предусматривающий нормативное закрепление использования государственных информационных систем на государственной гражданской службе.

Предлагается установить, что на федеральной гражданской службе будет использоваться федеральная государственная информационная система в области государственной службы. "Это позволит сформировать единое информационно-коммуникационное пространство в системе гражданской службы", - считают в кабинете министров.