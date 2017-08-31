"Аэропорты регионов" займутся стройкой главного аэропорта Камчатки

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 31 августа. /Корр. ТАСС Елена Верещака/. Компания "Аэропорты регионов", стратегическим инвестором которого является группа "Ренова" Виктора Вексельберга, стала победителем конкурса на строительство нового здания главного аэропорта Камчатки. Об этом в четверг сообщила пресс-служба правительства Камчатского края.

"Сегодня конкурсная комиссия подвела итоги, определен победитель. Строительством нового аэровокзала на Камчатке займется известная на этом рынке компания "Аэропорты регионов". Она предложила максимальную цену за акцию, наибольший объем инвестиций и предложила в рамках проекта построить дополнительную сопутствующую инфраструктуру", - цитирует пресс-служба губернатора Владимира Илюхина.

Конкурс по выбору инвестора был объявлен 3 июля, прием заявок завершился 21 августа. Участниками конкурса стали две компании - "Аэропорты регионов" и "Новапорт Инвест". По итогам оценки представленных документов, отмечается в сообщении, компания "Аэропорты регионов" набрала 100 баллов, ее соперник - 50 баллов.

"Планируется, что соглашение с инвестором о строительстве нового пассажирского терминала в главном аэропорту Камчатки будет подписано в рамках Восточного экономического форума, который состоится во Владивостоке 6-7 сентября", - говорится в сообщении пресс-службы.

Международный аэропорт Петропавловск-Камчатский - единственный в крае, способный принимать самолеты с большой взлетной массой. Действующее здание аэропорта построено более 50 лет назад. Ориентировочная стоимость первого этапа реконструкции составляет около 3 млрд рублей.