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Орешкин анонсировал индексацию зарплат бюджетников в ближайшие полгода

Экономика и бизнес
31 августа, 12:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, августа. /ТАСС

Глава Минэкономразвития отметил, что это будет способствовать поддержанию потребительского спроса и росту экономической активности

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МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Индексация зарплат бюджетников произойдет в ближайшие полгода. Об этом заявил журналистам глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

"Мы видим ускорение динамики роста реальных заработных плат. Мы видим, что в ближайшие шесть месяцев пройдет индексация зарплат в бюджетном секторе", - сказал он.

По словам министра, это способствует поддержанию потребительского спроса и росту экономической активности.

Орешкин пояснил, что индексация зарплат в бюджетном секторе запланирована в соответствии с "майскими указами" президента.

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Персоны
Орешкин, Максим Станиславович
Темы
"Майские указы" президента
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