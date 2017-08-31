Орешкин анонсировал индексацию зарплат бюджетников в ближайшие полгода

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МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Индексация зарплат бюджетников произойдет в ближайшие полгода. Об этом заявил журналистам глава Минэкономразвития Максим Орешкин.
"Мы видим ускорение динамики роста реальных заработных плат. Мы видим, что в ближайшие шесть месяцев пройдет индексация зарплат в бюджетном секторе", - сказал он.
По словам министра, это способствует поддержанию потребительского спроса и росту экономической активности.
Орешкин пояснил, что индексация зарплат в бюджетном секторе запланирована в соответствии с "майскими указами" президента.