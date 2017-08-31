"Газпром" построил 220 км "Турецкого потока"

СМИ: "Зенит" сделал запрос "Арсеналу" о возможном трансфере футболиста УилшираСпорт 31 августа, 14:17
Армавирский машиностроительный завод презентовал изотермический вагон на выставке в МосквеНовости партнеров 31 августа, 14:12
Ученые установили зависимость интенсивности ветров в атмосфере Венеры от широтКосмос 31 августа, 14:12
На Камчатке разработают программу по сохранению краснокнижных птицНовости партнеров 31 августа, 14:03
Крамник поднялся на третье место в рейтинге FIDE, Карякин - 11-йСпорт 31 августа, 13:57
Первое сентября в Москве будет теплым и солнечнымМосква 31 августа, 13:43
Фернандес: футболисты ЦСКА концентрируются на победу в каждой игре, это задача командыСпорт 31 августа, 13:42
Футболист Фернандес заявил, что он горд представлять сборную РоссииСпорт 31 августа, 13:35
Футболист "Уфы" Стоцкий заявил, что из СМИ узнал об интересе к себе со стороны ЦСКАСпорт 31 августа, 13:34
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. "Газпром" построил уже 220 километров газопровода "Турецкий поток" на морском участке, сообщил глава компании Алексей Миллер на селекторном совещании, посвященном Дню работников нефтяной и газовой промышленности.
"На южном европейском направлении полным ходом ведется строительство "Турецкого потока". На сухопутном участке в России завершено бурение двух микротоннелей и протаскивание труб. На морском участке уложено уже 220 км суммарно по двум ниткам", - сказал Миллер.
"Газпром" 7 мая начал строительство морского участка газопровода "Турецкий поток" у российского побережья Черного моря. Проект "Турецкий поток" предполагает строительство газопровода через Черное море до европейской части Турции и далее к границе с Грецией. Длина морской части трубы должна составить около 910 км, сухопутной части по турецкой территории - 180 км.
Первая нитка будет предназначена для турецкого рынка, вторая - для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Мощность каждой нитки - 15,75 млрд куб. м газа в год. Общая стоимость проекта ранее при возможном строительстве четырех ниток оценивалась в €11,4 млрд.
Как сообщалось, инвестиции "Газпрома" в этот проект в 2017 г. составят 41,92 млрд руб.