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"Газпром" построил 220 км "Турецкого потока"

Экономика и бизнес
31 августа, 14:04 UTC+3 МОСКВА 31, августа. /ТАСС

Отмечается, что на сухопутном участке в России завершено бурение двух микротоннелей и протаскивание труб

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МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. "Газпром" построил уже 220 километров газопровода "Турецкий поток" на морском участке, сообщил глава компании Алексей Миллер на селекторном совещании, посвященном Дню работников нефтяной и газовой промышленности.

"На южном европейском направлении полным ходом ведется строительство "Турецкого потока". На сухопутном участке в России завершено бурение двух микротоннелей и протаскивание труб. На морском участке уложено уже 220 км суммарно по двум ниткам", - сказал Миллер.

"Газпром" 7 мая начал строительство морского участка газопровода "Турецкий поток" у российского побережья Черного моря. Проект "Турецкий поток" предполагает строительство газопровода через Черное море до европейской части Турции и далее к границе с Грецией. Длина морской части трубы должна составить около 910 км, сухопутной части по турецкой территории - 180 км.

Первая нитка будет предназначена для турецкого рынка, вторая - для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Мощность каждой нитки - 15,75 млрд куб. м газа в год. Общая стоимость проекта ранее при возможном строительстве четырех ниток оценивалась в €11,4 млрд.

Как сообщалось, инвестиции "Газпрома" в этот проект в 2017 г. составят 41,92 млрд руб.

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