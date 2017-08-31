Дворкович поручил Минтрансу и ФАС оценить конкурентную среду портов РФ в 2015-2017 годах

"Швабе" внедрил новое техническое решение в производство стекла для астрономических зеркалНовости партнеров 31 августа, 18:47
Ученые разработали "индекс спокойствия" городских районовСоциальная ответственность 31 августа, 18:40
Выбор сделан: РУСАДА получило гендиректора за три месяца до совета учредителей WADAСпорт 31 августа, 18:37
Олимпийский чемпион Халмурзаев завоевал бронзу чемпионата мира по дзюдо в весе до 81 кгСпорт 31 августа, 18:36
Французская дзюдоистка Агбеньену стала чемпионкой мира в весе до 63 кгСпорт 31 августа, 18:26
ТЭС в Крыму будут введены в эксплуатацию 18 июня 2018 годаЭкономика и бизнес 31 августа, 18:15
Сечин не получал повестку на заседание по делу УлюкаеваПроисшествия 31 августа, 18:13
Олимпийский чемпион Халмурзаев не смог выйти в финал ЧМ по дзюдо и поборется за бронзуСпорт 31 августа, 18:06
Совет директоров "Роснефти" утвердил Новака и Шрёдера в числе кандидатов в новый составЭкономика и бизнес 31 августа, 18:03
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович поручил Минтрансу и Федеральной антимонопольной службе провести оценку наличия конкурентной среды в российских портах в 2015-2017 годах.
Об этом сообщила ТАСС пресс-секретарь вице-премьера РФ Аркадия Дворковича Алия Самигуллина.
"Вице-премьер Аркадий Дворкович поручил Минтрансу и ФАС провести оценку наличия конкурентной среды в морских портах за период 2015-2016 и по состоянию на 2017 годы, и, в случае ее наличия, подумать над государственным дерегулированием именно этих конкурентных услуг", - сказала пресс-секретарь.
В ряде портов РФ тарифы уже фактически не регулируются. Ранее ФАС прекратила ценовое регулирование в нескольких портах с высокой конкурентной средой (в частности, в порту Санкт-Петербурга), и ведет в этих портах только мониторинг цен. При этом в 2016 году ФАС возбудила дела против девяти компаний, которые работают в Новороссийском, Туапсинском, Приморском и Мурманском портах, заявив, что компании устанавливают монопольно высокие цены на перевалку грузов.
Министерство транспорта РФ доработает предложения вице-премьера, сообщил ТАСС представитель Минтранса.