Дворкович поручил Минтрансу и ФАС оценить конкурентную среду портов РФ в 2015-2017 годах

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович поручил Минтрансу и Федеральной антимонопольной службе провести оценку наличия конкурентной среды в российских портах в 2015-2017 годах.

Об этом сообщила ТАСС пресс-секретарь вице-премьера РФ Аркадия Дворковича Алия Самигуллина.

"Вице-премьер Аркадий Дворкович поручил Минтрансу и ФАС провести оценку наличия конкурентной среды в морских портах за период 2015-2016 и по состоянию на 2017 годы, и, в случае ее наличия, подумать над государственным дерегулированием именно этих конкурентных услуг", - сказала пресс-секретарь.

В ряде портов РФ тарифы уже фактически не регулируются. Ранее ФАС прекратила ценовое регулирование в нескольких портах с высокой конкурентной средой (в частности, в порту Санкт-Петербурга), и ведет в этих портах только мониторинг цен. При этом в 2016 году ФАС возбудила дела против девяти компаний, которые работают в Новороссийском, Туапсинском, Приморском и Мурманском портах, заявив, что компании устанавливают монопольно высокие цены на перевалку грузов.

Министерство транспорта РФ доработает предложения вице-премьера, сообщил ТАСС представитель Минтранса.