Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 01.09:
$ 58.55
€ 69.62
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Госдуме ожидают получения дополнительных доходов в бюджет на 2018 год

Экономика и бизнес
31 августа, 20:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, августа. /ТАСС

Экономика начинает оживать, наметился определенный рост, отметил первый замруководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме по законопроектной работе Андрей Исаев

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Депутаты Госдумы считают, что рост экономики РФ дает возможность принять более оптимистичный бюджет на 2018 год по сравнению с консервативным бюджетом на 2017 год, а также ожидают получения дополнительных доходов, которые будут перераспределены в весеннюю сессию Госдумы в следующем году. Об этом сообщил в четверг первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия", депутат Госдумы Андрей Исаев.

Смотрите также

Исаев: пенсионный возраст можно поднять еще для ряда категорий граждан

Единороссы обсуждают индексацию пенсий работающим пенсионерам с низкими зарплатами

Медведев призвал к сдержанной бюджетной политике

"Мы видим, что экономика начинает оживать, мы видим, что наметился определенный рост. Это дает нам основания сделать бюджет 2018 года более оптимистичным. Мы ожидаем, что при таком умеренном планировании у нас будут дополнительные доходы, которые мы сможем в весеннюю сессию 2018 года перераспределить", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

Исаев напомнил, что Госдума VII созыва начала свою работу с того, что депутатам "пришлось резать готовые статьи бюджета на 2016 год", поскольку запланированный доход рассчитывался исходя из $50 за баррель, в то время как "среднегодовой доход оказался около $41 за баррель". "При этом возросли расходы Пенсионного фонда, и ему надо было добавлять деньги, возросли социальные расходы, поскольку увеличилось количество домохозяйств, пользующихся государственной социальной помощью", - рассказал парламентарий. Однако бюджет на 2017 год, продолжил Исаев, был запланирован уже исходя из "консервативного сценария - $40 за баррель".

"На сегодняшний день бюджет исполняется полностью. Кроме того, во время весенней сессии мы получили дополнительные доходы, превышающие триллион рублей, которые были распределены по дополнительным статьям, в том числе и по статьям социально ориентированным", - отметил он.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Исаев, Андрей Константинович
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Леди Ди навсегда
Александр и Мария Коренчук с дочерьми Викой и Мирой
Дети вместо цветов: почему 1 сентября тысячи учеников пойдут в школу без букетов
Главные сюжеты единого дня голосования 2017 года
Фото
4
Арка Крымского моста доставлена к фарватерному участку
5
На российско-литовской границе в Калининградской области скопилось более 250 фур
5
"Алроса" в ноябре планирует продать самый дорогой бриллиант, ограненный в России
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Посол РФ прокомментировал требование Вашингтона закрыть генконсульство в США
2
WSJ: Трамп готов блокировать передачу "Роснефти" контроля над Citgo
3
Исаев: пенсионный возраст можно поднять еще для ряда категорий граждан
4
США потребовали от России закрыть три дипломатических объекта на американской территории
5
Всероссийский урок "Россия, устремленная в будущее" пройдет 1 сентября
6
Полиция эвакуирует болельщиков с лондонского стадиона после выстрела из арбалета
7
Слуцкий: США начали горячую фазу дипломатической войны, но симметрично отвечать не стоит
Темы дня
Новости партнеров
Реклама