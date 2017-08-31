В Госдуме ожидают получения дополнительных доходов в бюджет на 2018 год

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Депутаты Госдумы считают, что рост экономики РФ дает возможность принять более оптимистичный бюджет на 2018 год по сравнению с консервативным бюджетом на 2017 год, а также ожидают получения дополнительных доходов, которые будут перераспределены в весеннюю сессию Госдумы в следующем году. Об этом сообщил в четверг первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия", депутат Госдумы Андрей Исаев.

"Мы видим, что экономика начинает оживать, мы видим, что наметился определенный рост. Это дает нам основания сделать бюджет 2018 года более оптимистичным. Мы ожидаем, что при таком умеренном планировании у нас будут дополнительные доходы, которые мы сможем в весеннюю сессию 2018 года перераспределить", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

Исаев напомнил, что Госдума VII созыва начала свою работу с того, что депутатам "пришлось резать готовые статьи бюджета на 2016 год", поскольку запланированный доход рассчитывался исходя из $50 за баррель, в то время как "среднегодовой доход оказался около $41 за баррель". "При этом возросли расходы Пенсионного фонда, и ему надо было добавлять деньги, возросли социальные расходы, поскольку увеличилось количество домохозяйств, пользующихся государственной социальной помощью", - рассказал парламентарий. Однако бюджет на 2017 год, продолжил Исаев, был запланирован уже исходя из "консервативного сценария - $40 за баррель".

"На сегодняшний день бюджет исполняется полностью. Кроме того, во время весенней сессии мы получили дополнительные доходы, превышающие триллион рублей, которые были распределены по дополнительным статьям, в том числе и по статьям социально ориентированным", - отметил он.