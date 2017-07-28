Единороссы обсуждают индексацию пенсий работающим пенсионерам с низкими зарплатами

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Депутаты фракции "Единой России" в Госдуме обсуждают возможность возврата к индексации пенсий работающим пенсионерам с низкими зарплатами, а также пенсионерам, которые трудятся в бюджетной сфере. Об этом заявил ТАСС первый замруководителя фракции единороссов по законопроектной работе Андрей Исаев.

"На мой взгляд, эти проблемы в первую очередь касаются бюджетной сферы, где работающие пенсионеры получают не такую высокую зарплату и где их реально некем заменить", - пояснил парламентарий.

В качестве примера он привел санитарок в больницах, технический персонал в учреждениях культуры. "Поэтому идея, которая высказывается во фракции, которая обсуждается (подчеркиваю: она только обсуждается, это никакое не решение), - это найти возможность индексировать пенсию тем пенсионерам, которые работают в бюджетной сфере или которые работают и получают невысокую зарплату", - пояснил Исаев. "Эта тема обсуждается, безусловно, будут взвешиваться все за и против… и мы примем в обязательном порядке соответствующие решения", - подтвердил он.

Первый замглавы думских единороссов напомнил, что решение об отмене индексации пенсий работающим пенсионерам принималось в 2016 году в непростых экономических условиях. "Мы исходили из того, что у работающих пенсионеров есть дополнительные источники дохода, которых нет у тех пенсионеров, которые не работают, - сказал он. - Но при этом проблемы все равно остаются".

"Моя личная позиция, и во фракции это обсуждается: важна тема пенсионеров, работающих в бюджетной сфере на невысоких окладах и должностях", - сказал Исаев. "У нас есть люди, достигшие пенсионного возраста, которые занимают позиции топ-менеджеров в различных компаниях, для них тема индексации пенсий не является острой. Но есть те, для кого она острая, где разрыв между индексированными пенсиями неработающих и их пенсиями будет нарастать", - предупредил он. "В условиях невысокой зарплаты это может создать проблемы и для общества в целом, поэтому здесь надо искать решение", - убежден политик.

При этом Исаев не согласился с утверждениями, что решение об отмене индексации пенсий работающим пенсионерам нарушило их конституционные права. "Пенсия изначально является страховой социальной выплатой в связи с тем, что человек потерял трудоспособность в силу возраста, - напомнил он. - Если человек работает, то очевидно, что трудоспособность он не потерял". "Еще один важный момент состоит в том, что эта индексация от человека никуда не уходит: если он прекращает работать, ему эта индексация в полном объеме восстанавливается", - добавил депутат.

"Поэтому это была временная мера, которая ничьих конституционных прав не нарушила. Но проблема существует, мы готовы ее обсуждать в самых различных ракурсах, и, наверное, это станет одной из тем осенней сессии Госдумы, когда мы будем обсуждать бюджет, в том числе бюджет Пенсионного фонда", - заключил Исаев.

История вопроса

Решение об отмене индексации пенсий работающим пенсионерам в РФ было принято в 2016 году. В начале мая 2017 года глава кабинета министров Дмитрий Медведев поручил Минтруду, Минфину и Минэкономразвития совместно с Пенсионным фондом дополнительно проработать вопрос по возврату к индексации пенсий работающим пенсионерам, включая финансово-экономическое обоснование данной меры, исходя из комплексного анализа ситуации.

В России насчитывается около 9,6 млн работающих пенсионеров. По оценкам ПФР, если в 2018 году индексация пенсий, приостановленная с 2016 года, возобновится, это будет стоить бюджету порядка 200 млрд рублей. Ранее глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов сообщил ТАСС, что фонд не готовит предложения по индексации пенсий работающим пенсионерам в этом году.