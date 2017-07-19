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Медведев: социальная сфера получит поддержку несмотря на имеющиеся трудности

Экономика и бизнес
19 июля, 14:13 UTC+3 ГОРКИ ГОРКИ 19, июля. /ТАСС

На совещании по расходам федерального бюджета обсуждаются статьи в области здравоохранения, образования, культуры и социального обеспечения

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ГОРКИ, 19 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Дмитрий Медведев заверил, что социальная сфера получит поддержку несмотря на имеющиеся трудности. Он проводит совещание по расходам федерального бюджета на предстоящие три года, обсуждаются статьи расходов в области здравоохранения, образования, культуры и социального обеспечения, включая расходы на индексацию социальных выплат.

В частности, в своем выступлении он отметил, что "социальная сфера является самой важной сферой в жизни, это и образование наших людей, это и пенсионное обеспечение, и есть категории людей, особенно, пенсионеров, которые рассчитывают только на помощь государства. Они должны понимать, что, несмотря на имеющиеся трудности, они получат все необходимое для поддержания здоровья и качества жизни".

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Премьер подчеркнул, что "на эти цели нельзя экономить на расходах, так как речь идет о поддержании здоровья людей, тех, кто работает в бюджетной сфере".

"Необходимо укрепить социальную защиту на поддержание многодетных семей, на индексацию пенсий и социальных пособий, мы должны создать необходимые условия для инвалидов, которым необходимо получать качественную помощь для реабилитации здоровья и иметь необходимые технические средства", - подчеркнул премьер.

"Что касается рынка труда, то мы должны выделять средства на помощь тем людям, которые потеряли работу, на их трудоустройство, на их переобучение", - добавил Медведев.

Премьер-министр отметил, что в этом году 1 сентября откроется 14 новых школ, а всего в течение года в строй вступят 83 новых школы.

"Этот проект требует значительных затрат, но мы сделаем все возможное для его осуществления. Мы строим не просто здания, а помещения для обучения и развития наших детей", - сказал он.

"Что касается здравоохранения, - продолжил Медведев, - то за последние время у нас значительно увеличилась продолжительность жизни, это, в частности, и эффект от мероприятий, проведенных последние несколько лет и мы будем продолжать эту работу. Люди обращаются, в первую очередь, к врачам, в поликлинику, вызывают скорую помощь и эти сферы надо поддерживать. Мы вложили серьезные деньги для обеспечения возможности проведения сложных операций. За последнее время таких операций было проведено в три раза больше. Необходимо обратить внимание на лекарственное обеспечение, на обеспечение различными медицинскими препаратами, в том числе, и для редких заболеваний".

Медведев отметил необходимость обратить серьезное внимание на развитие сферы культуры, искусства, на поддержание библиотек. Он отметил также, что за последнее время стали возрождать дома культуры. Он отметил, что они помогают "искать новые таланты".

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