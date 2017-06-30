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Пенсионный фонд планирует четырехпроцентную индексацию пенсий в 2019-2020 гг.

Экономика и бизнес
30 июня, 13:03 дата обновления: 30 июня, 13:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, июня. /ТАСС

Социальные пенсии буду проиндексированы на 3,9% в 2019 году и на 3,6% в 2020 году

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МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Пенсионный фонд России (ПФР) заложил в свой бюджет индексацию страховых пенсий на 3,8% в 2018 году и по 4% на 2019-2020 годы. Об этом сообщил в пятницу на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений первый заместитель председателя правления ПФР Александр Куртин.

"При определении расходов бюджета предусмотрены следующие параметры индексации пенсии и других действующих выплат с учетом действующего законодательства. Страховые пенсии и индексированные выплаты к ним неработающим пенсионерам индексируются с 1 февраля на индекс роста цен за прошедший год. В 2018 году предусматривается 3,8%, а в 2019 и 2020 годах по 4%", - сказал он, представляя проект бюджета на ближайшие три года.

Замглавы ПФР рассказал также об индексации социальных пенсий с 1 апреля. "Социальные пенсии индексируются с 1 апреля ежегодно по индексу роста ПНП за предыдущий год на 1,2% в 2018 году, в 2019 году на 3,9% и в 2020 году на 3,6%", - сообщил он.

По словам Куртина, средняя страховая пенсия по старости увеличится к 2020 году до 14,9 тыс. рублей против 13,2 тыс. рублей в 2016 году.

"Страховые пенсии по старости увеличатся к 2020 году до 14,9 тыс. рублей против 13,2 тыс. рублей в 2016 году", - сказал он, представляя проект бюджета ПФР на ближайшие три года.

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