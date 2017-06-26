Медведев призвал к умеренной индексации тарифов по основным формам платежей для населения

ГОРКИ, 26 июня. /ТАСС/. Правительству РФ при подготовке прогноза социально-экономического развития и бюджета на период 2018-2020 годов следует закладывать умеренную индексацию тарифов по основным формам платежей для населения. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на совещании по основным параметрам бюджета 2018-2020 годов.

"(Нужно - прим. ТАСС) постараться выйти на более высокие реальные доходы для граждан нашей страны, в том числе, за счет достижения низких темпов инфляции, и, соответственно, умеренной индексацией тарифов на основные виды платежей для населения", - сказал он.

По словам премьер-министра, главной задачей бюджета на ближайшие три года остается поддержка роста экономики и закрепление позитивной динамики по ряду показателей. "Эту тенденцию нужно постараться усилить, добиться более уверенного роста промышленного производства", - добавил Медведев.

Также, по его словам, нужно поддержать наметившийся рост инвестиций.

"Рассчитываем, что и доступность кредитных ресурсов также будет постепенно расти", - заключил глава кабмина.