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Тарифы на электричество в Курганской области снизятся на 19% с июля 2017 года

Новости Урала
4 мая, 12:05 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 4, мая. /ТАСС

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил ФАС пересмотреть тарифы на электроэнергию для населения в регионе, чтобы они не превышали средние показатели по Уралу

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© Владимир Смирнов/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 мая. /ТАСС/. Стоимость электроэнергии для населения и приравненных к нему категорий граждан в Курганской области снизится на 19% с 1 июля 2017 года. Новый тариф составит 3,21 рубля, для сельского населения - 2,25 рубля, сообщили ТАСС в региональном департаменте государственного регулирования цен и тарифов.

Ранее сообщалось, что премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) пересмотреть тарифы на электроэнергию для населения в Курганской области после 1 июля 2017 года, чтобы они не превышали средние показатели по Уралу.

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"С 1 июля тариф на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей в Зауралье составит 3,21 рубля за кВт (сейчас 3,96 рубля за кВт), жители сельской местности будут платить 2,25 рубля за кВт (сейчас 2,78 рубля за кВт). Таким образом, будет наблюдаться снижение на 19%", - сказали там.

Кроме того, в департаменте отметили, что тарифы на электроэнергию для промышленных предприятий, бюджетных учреждений и организаций могут быть также снижены после установления и применения единого тарифного регулирования на территории Курганской и Тюменской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. "Тема эта озвучена, она с повестки не снимается. Это следующий этап нашей совместной работы с целью поиска путей снижения тарифов на электрическую энергию для всех юридических лиц", - пояснили в ведомстве.

В 2014 году в регионе была создана рабочая группа по мониторингу ценовой и тарифной политики в сфере электроэнергетики на территории Курганской области. "Только за счет оптимизации договорных отношений за весь период действия рабочей группы сэкономлено порядка 55 млн рублей, что весьма ощутимо в условиях текущей экономической ситуации", - добавили в департаменте.

Для сравнения, в Челябинской области тариф на электроэнергию для населения составляет 3,03 рубля за кВт, в Свердловской области - 3,71 рубля за кВт.

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