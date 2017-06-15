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Путин обещает вернуться к вопросу индексации материнского капитала

Общество
15 июня, 13:15 UTC+3

Президент предлагает изучить вопрос о передаче части материнского капитала семьям напрямую

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Материал из 1 страницы
© Mikhail Klimentyev/Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин пообещал вернуться к вопросу индексации материнского капитала.

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Об этом он заявил в ходе "Прямой линии".

"Часто обсуждается возможность израсходовать этот материнский капитал, сегодня он 450 с лишним тысяч рублей, он не индексировался уже пару лет, даже три года, что мы должны были бы сделать на самом деле. Мы еще вернемся к этому", - сказал Путин.

Президент также предлагает изучить вопрос о передаче части материнского капитала семьям напрямую.

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