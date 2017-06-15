Путин обещает вернуться к вопросу индексации материнского капитала

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МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин пообещал вернуться к вопросу индексации материнского капитала.
Об этом он заявил в ходе "Прямой линии".
"Часто обсуждается возможность израсходовать этот материнский капитал, сегодня он 450 с лишним тысяч рублей, он не индексировался уже пару лет, даже три года, что мы должны были бы сделать на самом деле. Мы еще вернемся к этому", - сказал Путин.
Президент также предлагает изучить вопрос о передаче части материнского капитала семьям напрямую.