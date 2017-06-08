Дороги, жилье, Украина и выборы: популярные вопросы к "Прямой линии с Владимиром Путиным"

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Популярные вопросы к предстоящей 15 июня "Прямой линии" с президентом РФ Владимиром Путиным традиционно охватывают наиболее чувствительные для россиян темы - плохих дорог и плохих чиновников, а также зарплат, пенсий, пособий и ипотеки. По внешней политике наиболее злободневный вопрос по-прежнему связан с украинским кризисом. Не остался без внимания россиян и главный вопрос предвыборного года - будет ли глава государства баллотироваться на новый срок.

Список популярных вопросов, поступающих на "Прямую линию", опубликован на официальном сайте программы moskva-putinu.ru (москва-путину.рф).

Что волнует россиян

Всего на данный момент в соответствующем разделе более 30 популярных обращений, часть из которых записаны на видео. Тематика вопросов самая разная - ЖКХ, военная служба, поддержка семей, пенсионный возраст, курс рубля, внешняя политика и даже качество отечественной рыбной продукции. Некоторые обращения сформулированы предельно кратко, но есть и такие, для которых потребовалось много слов и вопросительных знаков.

"Когда увеличат размер детских пособий?" - гласит, например, один из популярных вопросов. "Как Вы думаете, как выступит сборная Россия по футболу на чемпионате мира в следующем году?" - спрашивают также у Путина. В одном из обращений, попавших в раздел популярных, знак вопроса не поставлен вовсе: "Я хочу, чтобы в Сирии был мир и не было войны между мусульманами и христианами".

Обманутые дольщики одного из регионов записали коллективное видеообращение с жалобой на застройщиков и местные власти - с просьбой к президенту навести порядок в этой сфере. Молодая московская семейная пара на другом видео жалуется на условия по планируемой ими ипотеке и спрашивает Путина, считает ли он справедливым сегодняшний уровень процентов и переплаты по такого рода кредитам. Спросили президента и по теме реновации, но с несколько неожиданного ракурса: "Почему Москву облагораживают, а про Санкт-Петербург забыли? Сносят хрущевки в Москве, а Питер весь в хрущевках, программа сноса нескольких кварталов заморожена".

В числе популярных видеовопросов также - про судьбу материнского капитала после 2018 года, про проблемы с трудоустройством после определенного возраста и про то, будет ли повышен пенсионный возраст.

Традиционно сразу несколько популярных вопросов в разных форматах (текст или видео) - например, из Карелии и Ямало-Ненецкого округа - касаются плохого качества дорог: "За что мы платим налоги?" - спрашивает один из авторов. Есть жалобы на очереди в детский сад, на безответственность и безнаказанность чиновников, на высокую стоимость авиабилетов и лекарств, на строгие меры контроля при сдаче ЕГЭ, и т.д. Автор еще одного вопроса указывает, что "у нас самые большие рыбные запасы в мире, но почему-то в супермаркетах рыба-то не российская, и плохого качества; почему так?".

Сразу два вопроса в разделе популярных касаются российско-украинских отношений. Так, пользователь из Украины, в частности, жалуется на запрет российских соцсетей в этой стране и ряд других ограничений, спрашивая, удастся ли "преодолеть эту трагедию, этот разрыв в отношении двух народов". Другой автор интересуется, есть ли еще какой-нибудь выход из этого кризиса, помимо минских соглашений.

Среди личных обращений - вопросы о том, какую президент предпочитает музыку и какая у него любимая рок-группа, какой был его любимый предмет в школе. Спрашивают Путина и о том, собирается ли он вновь выдвигаться на президентский пост в 2018 году.

Вал вопросов

Как сообщил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, за первые сути число обращений на "Прямую линию" с Путиным по разным каналами информации превысило 100 тыс. По словам представителя Кремля, уже идет анализ поступивших вопросов и подготовка к передаче этого массива президенту, "который сам всегда тщательно подавляющую часть обращений обрабатывает".

Предстоящая 15 июня "Прямая линия" станет уже 15-й по счету для Путина. Она выйдет в эфире в 12:00 по московскому времени на телеканалах Первый, "Россия 1", "Россия 24", радиостанций "Маяк", "Вести FM" и "Радио России". В традициях предыдущих программ, глава государства в ходе общения с россиянами ответит на интересующие их вопросы, касающиеся общественно-политической и социально-экономической жизни страны, а также международной обстановки, отмечала пресс-служба Кремля.

Задать свой вопрос можно позвонив по телефону, отправив СМС или ММС-сообщение, а также через сайт либо - специальное мобильное приложение. Обращения к "Прямой линии" принимаются также от пользователей социальных сетей, на этот раз уже двух: "ВКонтакте" и "Одноклассники". В этом году с помощью соцсетей можно будет отправить не только текстовый вопрос, но и обратиться к президенту, записав видеоролик. Вопросы принимаются начиная с 08:00 мск 4 июня вплоть до окончания программы, наиболее интересные и актуальные из них будут заданы президенту в ходе прямого эфира.

"Прямая линия с Владимиром Путиным" - телевизионная программа, в ходе которой глава государства отвечает в прямом эфире на вопросы жителей России и ближнего зарубежья. Последняя такая программа прошла 14 апреля 2016 года. Впервые же такой формат общения президента с гражданами страны на общенациональных теле- и радиоканалах был организован 24 декабря 2001 года.

В дальнейшем "Прямые линии" проходили ежегодно, за исключением 2004 и 2012 гг. Всего Путин участвовал в 14 передачах, из них десять раз в качестве главы государства и четыре - как председатель правительства. По словам президента, "прямые контакты с гражданами дают очень верный срез того, что на данный момент времени волнует и интересует общество". В ходе первой "Прямой линии" в 2001 году Путину было адресовано 400 тыс. вопросов; в дальнейшем их число постоянно увеличивалось и к 2015 году перевалило за 3,25 млн, а в 2016 году составило 3 млн.