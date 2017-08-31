МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев призвал к сдержанной бюджетной политике и спокойствию при учете "факторов неопределенности".

"Сдержанная, аккуратная бюджетная политика - это оптимальный вариант для того, чтобы сохранить уровень государственного долга на приемлемом уровне, обеспечить устойчивость и сбалансированность всей финансовой системы", - сказал председатель правительства на совещании по подготовке бюджета.

"Мы исходим из базового варианта прогноза, факторов неопределенности действительно хватает, нужно спокойно, без завышенных ожиданий их учитывать - и внутренние проблемы существующие, и внешние вызовы, которых не стало меньше", - отметил глава кабинета министров.

При этом он отметил, что в экономике страны наметились позитивные тенденции, во втором квартале ускорился рост ВВП. "Вчера на совещании мы отмечали определенные позитивные сдвиги, которые наметились в экономике. По этому поводу есть разные оценки, но по данным Минэкономразвития во втором квартале ускорился рост ВВП до весьма уже неплохих цифр. Но пока эти тенденции точно не являются устойчивыми, чтобы можно было говорить о качественном изменении ситуации", - сказал Медведев.

Как отметил Медведев, правительство обсудило меры для закрепления позитивных тенденций в экономике, в том числе, в сфере налогового и таможенно-тарифного регулирования. "Бюджетная политика также должна стимулировать изменения и развитие реального сектора (экономики), то есть промышленности, сельского хозяйства, создавая условия для долгосрочного экономического роста",- сказал глава правительства.

Премьер-министр сообщил, что правительство внесет проект бюджета на 2018 год в Госдуму до 1 октября, рассмотрев его предварительно на своем заседании в середине сентября.

"В середине сентября, после рассмотрения правительственной комиссией по бюджетным проектировкам, мы обсудим бюджет на заседании правительства, и в целом до 1 октября планируется внесение в Государственную думу всего бюджетного пакета", - сказал глава кабинета министров.

Он поручил министрам учитывать эти поставленные сроки, предупредив, что "времени остается немного".

Премьер заявил, что отраслевым ведомствам и экономическому блоку при рассмотрении проекта бюджета нужно учитывать необходимость финансирования приоритетных проектов. "Очевидно, что приоритеты на то и приоритеты, что они должны финансироваться в преимущественном порядке", сказал Медведев.

Сбалансированность и ресурсы

Глава правительства подчеркнул, что бюджет на 2018 год должен быть сбалансированным и обеспечить все социальные расходы вне зависимости от ситуации с ценой на нефть.

"Бюджет должен быть сбалансированным", - потребовал он. "Это позволяет уверенно финансировать социальные обязательства. Зарплаты, стипендии, пенсии, пособия, должны быть гарантированы бюджетными ресурсами, что бы ни происходило с ценами на нефть, хотя там есть, конечно, разные предположения", - сказал Медведев.

Как отметил премьер, сейчас правительство с этой задачей справляется благодаря в том числе резервам, которые были созданы ранее. По его словам, все последние годы правительство проводило жесткую бюджетную политику, хотя это было и непросто сделать.

По оценке премьера, "в последние годы, несмотря на множество негативных факторов, мы к бюджетной стабильности привыкли и воспринимаем ее как само собой разумеющуюся". "Прежде всего это наша с вами совместная работа и результат жесткой бюджетной политики, которую правительство проводило все эти годы, хотя это было непросто", - уверен Медведев.

Глава кабмина сказал, что целевое назначение средств, которыми будет управлять Фонд национального благосостояния, в проекте бюджета на 2018 год остается неизменным. "Мы приняли два важных решения. Одно из них касается нового бюджетного правила - так называемая цена отсечения на нефть марки Urals фиксируется и ежегодно, начиная со следующего, 2018 года, будет индексироваться на 2%", - сказал он.

"Во-вторых, мы объединяем ресурсы наших суверенных фондов, остается один фонд - национального благосостояния. Теперь в него будут направляться все дополнительные нефтяные сверхдоходы. При этом целевое использование, назначение средств Фонда национального благосостояния не меняется",- сказал он.

По словам премьера, целевые ориентиры бюджета на 2018 год остаются прежними: инфляция в 4% и снижение бюджетного дефицита. "Целевые ориентиры остаются прежними. Это 4% уровень инфляции, постепенное снижение бюджетного дефицита. Новый бюджет это также будет учитывать", - сказал он.