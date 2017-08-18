Голодец: российское правительство обсуждает идею социального бюджетного правила

КАЛИНИНГРАД, 18 августа. /ТАСС/. Идея социального бюджетного правила обсуждается в правительстве РФ. Об этом сообщила в пятницу в Калининграде журналистам вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец.

"Да, конечно, сейчас идут обсуждения, мы сделаем все, чтобы она [идея] состоялась", - сказала вице-премьер, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщалось ранее, в рамках Санкт-Петербургского экономического форума Голодец высказалась за защиту в перспективных бюджетах социальных расходов - на образование, здравоохранение и тех расходов, от которых зависит развитие человеческого капитала.