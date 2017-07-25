Совет Федерации одобрил закон о новом бюджетном правиле

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Совет Федерации на завершающем весеннюю сессию заседании во вторник одобрил правительственный закон о новом бюджетном правиле, который направлен на снижение зависимости федерального бюджета от нефтегазовых доходов.

Согласно новому правилу, параметры федерального бюджета, в первую очередь расходы, будут рассчитываться исходя из цены на нефть марки Urals на уровне $40 за баррель в ценах 2017 года, которая будет ежегодно индексироваться на 2% с 2018 года. На расходы федерального бюджета могут быть направлены только те нефтегазовые доходы, которые рассчитаны исходя из базовой цены на нефть, базовой экспортной цены на газ, прогнозируемого валютного курса, объема ненефтегазовых доходов и объема расходов на обслуживание госдолга.

Единый резервный фонд

Законом определено, что Фонд национального благосостояния (ФНБ) будет объединен с Резервным фондом. Объединение предполагается в условиях, когда прогнозируется исчерпание средств Резервного фонда при резко снизившихся ценах на нефть в последние два года.

Целевая составляющая объединенного фонда сохраняется такой же, какой она была ранее у двух фондов - финансирование, направленное на балансирование страховой пенсионной системы, и финансирование дефицита федерального бюджета. Дополнительные нефтегазовые доходы, полученные в результате превышения фактической цены нефти установленного уровня отсечения, будут направлены в единый фонд.

Предполагается, что средства Резервного фонда в полном объеме будут зачисляться в ФНБ не позднее 1 февраля 2018 года.

Порядок размещения средств ФНБ

Законом уточняется порядок размещения средств ФНБ во Внешэкономбанке (ВЭБ). Они могут быть размещены в "депозиты и остатки на банковских счетах в ВЭБ, в том числе в целях финансирования проектов банка в реальном секторе экономики, реализуемых российскими организациями".

Вводятся ограничения на размещение средств ФНБ в иные финансовые активы - это станет возможным только после достижения средствами ФНБ, размещенными на депозитах и на банковских счетах в ЦБ РФ, на конец очередного финансового года 7% прогнозируемого объема ВВП (за исключением финансирования начатых до 1 января 2018 года самоокупаемых инфраструктурных проектов, перечень которых утвержден правительством, и начатых до 1 января 2018 года проектов Внешэкономбанка). При размещении средств ФНБ в иные финансовые активы не допускается снижение объема средств ФНБ, размещенных в ЦБ РФ, ниже 7% ВВП.

Использование ФНБ на цели финансирования дефицита бюджета и сбалансированности пенсионной системы предполагается осуществлять следующим образом: если общий объем средств в объединенном фонде превышает 5% ВВП, использование предлагается ограничить выпадающими нефтегазовыми доходами. Если иначе, то этот объем предполагается ограничить 1% ВВП, чтобы сохранить минимально допустимый объем средств в суверенных фондах, сообщил ранее на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам замглавы Минфина Владимир Колычев.

Новое бюджетное правило должно заработать в полной мере в 2019 году, а в 2018 году предусматривается переходный период.