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МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Министр экономического развития РФ Максим Орешкин заявил, что никогда не стремился к активному карьерному росту и намерен сконцентрироваться на выполнении своей нынешней работы. Так он ответил на вопрос старшеклассников одной из московских школ о том, хочет ли в будущем занять пост премьер-министра или даже президента.
"Я считаю, что нужно пока справиться с теми должностными обязанностями, которые есть у меня. И на самом деле, если так посмотреть на мое прошлое, я никогда не стремился ни к каким постам, какому-то такому очень активному карьерному росту. Надо всегда делать свою работу, если ответственность возлагается - надо нести ответственность", - сказал он.
Орешкин отметил, что пока сконцентрирован на задачах, которые стоят перед ним как министром.
"Я стараюсь концентрироваться на том, что делаю сейчас", - отметил он.
На прошлой неделе агентство Bloomberg опубликовало заметку о работе Орешкина в Минэкономразвития, где указывало, что полномочия Орешкина постепенно расширяются, а сам он является "негласным фаворитом президента РФ Владимира Путина". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя эти слухи, в шутливой форме заявил, что не знает, "откуда проистекают подобные упражнения".