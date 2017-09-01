Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.09:
$ 58.06
€ 69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Глава "Ростелекома" ожидает массового внедрения 5G в России через 5-7 лет

Экономика и бизнес
1 сентября, 15:56 UTC+3 ЯРОСЛАВЛЬ ЯРОСЛАВЛЬ 1, сентября. /ТАСС

По словам Михаила Осеевского, в России сети пятого поколения сейчас проходят тестирование, и "Ростелеком" принимает в этом процессе активное участие

Поделиться
Материал из 1 страницы
Глава "Ростелекома" Михаил Осеевский

Глава "Ростелекома" Михаил Осеевский

© Михаил Метцель/ТАСС

ЯРОСЛАВЛЬ, 1 сентября. /ТАСС/. Массовое внедрение технологии связи пятого поколения (5G) в российских городах начнется с Москвы и Санкт-Петербурга, это произойдет через 5-7 лет. Такой прогноз озвучил глава "Ростелекома" Михаил Осеевский в рамках сессии вопросов старшеклассников топ-менеджерам крупнейших российских компаний на Всероссийском форуме профессиональной навигации "Проектория".

Смотрите также

Минкомсвязь до 30 октября подготовит детальный план цифровой экономики

МТС и МГТС протестировали сети для внедрения 5G в Московском регионе

"Если говорить о массовом внедрении (технологии 5G), то в первую очередь эта технология появится в городах-миллионниках, мегаполисах. Я думаю, что первым из них будет Москва, затем Санкт-Петербург, потом все остальные крупные города России. И это горизонт 5-7 лет", - сказал Осеевский.

Он отметил, что первое масштабное внедрение 5G произойдет в "корейском городе, где будет проходить следующая зимняя олимпиада" (XXIII Зимние Олимпийские игры пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года в Пхенчхане).

По словам Осеевского, в России сети пятого поколения сейчас проходят тестирование, и "Ростелеком" принимает в этом процессе активное участие. "В России мы уже начинаем тестировать и создавать такие пилотные зоны. В частности, "Ростелеком" в качестве двух таких экспериментальных территорий выбрала территории Иннополиса в Татарстане и Сколково в Москве", - рассказал он.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Осеевский, Михаил Эдуардович Никифоров, Николай Анатольевич
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Леди Ди навсегда
Александр и Мария Коренчук с дочерьми Викой и Мирой
Дети вместо цветов: почему 1 сентября тысячи учеников пойдут в школу без букетов
Главные сюжеты единого дня голосования 2017 года
Фото
4
Арка Крымского моста доставлена к фарватерному участку
5
На российско-литовской границе в Калининградской области скопилось более 250 фур
5
"Алроса" в ноябре планирует продать самый дорогой бриллиант, ограненный в России
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Президент Польши: нельзя забывать, кто был жертвой, а кто агрессором Второй мировой войны
2
Украина вводит с 1 января 2018 года биоконтроль для иностранных граждан, включая РФ
3
В Кремле назвали рейдерским захватом ситуацию с дипобъектами РФ в США
4
Мартин Шульц назвал российский Крым свершившимся фактом
5
Клинцевич: объявление Сороса террористом будет означать подрыв основ существования США
6
Пятилетнего мальчика похитили у матери в центре Калуги
7
Автомобиль врезался в толпу в центре Петербурга
Темы дня
Новости партнеров
Реклама