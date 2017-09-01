Глава "Ростелекома" ожидает массового внедрения 5G в России через 5-7 лет

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ЯРОСЛАВЛЬ, 1 сентября. /ТАСС/. Массовое внедрение технологии связи пятого поколения (5G) в российских городах начнется с Москвы и Санкт-Петербурга, это произойдет через 5-7 лет. Такой прогноз озвучил глава "Ростелекома" Михаил Осеевский в рамках сессии вопросов старшеклассников топ-менеджерам крупнейших российских компаний на Всероссийском форуме профессиональной навигации "Проектория".
"Если говорить о массовом внедрении (технологии 5G), то в первую очередь эта технология появится в городах-миллионниках, мегаполисах. Я думаю, что первым из них будет Москва, затем Санкт-Петербург, потом все остальные крупные города России. И это горизонт 5-7 лет", - сказал Осеевский.
Он отметил, что первое масштабное внедрение 5G произойдет в "корейском городе, где будет проходить следующая зимняя олимпиада" (XXIII Зимние Олимпийские игры пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года в Пхенчхане).
По словам Осеевского, в России сети пятого поколения сейчас проходят тестирование, и "Ростелеком" принимает в этом процессе активное участие. "В России мы уже начинаем тестировать и создавать такие пилотные зоны. В частности, "Ростелеком" в качестве двух таких экспериментальных территорий выбрала территории Иннополиса в Татарстане и Сколково в Москве", - рассказал он.