МТС и МГТС протестировали сети для внедрения 5G в Московском регионе

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МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. МТС и его дочерняя МГТС ("Московская городская телефонная сеть") протестировали свои сети на совместимость и способность внедрять стандарт связи 5G на территории Московского региона. Об этом говорится в сообщении МТС.
Испытания включали в себя подключение прототипов базовых станций Nokia 5G к участкам сети МГТС, а также замеры скорости и времени задержки передачи данных между мобильным терминалом и базовой станцией. Тесты показали совместимость сетей, а также возможное достижение скорости передачи данных по одному интерфейсу до 9,5 Гбит в секунду. Время задержки не превышало одной миллисекунды, отмечает компания.
В настоящее время стандарты для развертывания сетей 5G не разработаны. План выделения радиочастотного ресурса для внедрения 5G должен быть утвержден и согласован в рамках Евразийского экономического союза в 2018 году. Коммерческое использование сетей 5G может начаться около 2020 года, когда появятся абонентские устройства, поддерживающие новый стандарт, предполагали ранее в Nokia.
Как следует из утвержденной правительством программы "Цифровая экономика", сети 5G будут развернуты в России в восьми городах с населением свыше 1 млн человек уже в 2020 году, к 2025 году - в 15 городах. Тестовые кластеры российские операторы планируют запустить на чемпионате мира 2018 года по футболу.
Ранее глава МГТС Андрей Ершов в интервью ТАСС говорил, что поскольку оператор располагает крупнейшей в Москве магистральной сетью передачи данных, компания планирует развивать бизнес за счет предоставления своей инфраструктуры при развитии сетей связи 5G, а также рассчитывает занять место в сегменте "интернета вещей" (Internet of Things, IoT).