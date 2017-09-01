Министр нефти Ирака: "Лукойл" пока не проявляет заинтересованности в проекте "Насирия"

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МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Российская компания "Лукойл" пока не демонстрирует заинтересованность в проекте "Насирия" в Ираке, где предполагается разработка месторождения и строительство нефтеперерабатывающего комплекса. Об этом в пятницу заявил министр нефти Ирака Джаббар ал-Луайби в интервью телеканалу "Россия 24".
"Около 4-5 лет назад "Лукойл" проявил интерес к проектам в Насирии для освоения месторождений нефти. Это интегрированный проект: там необходимо как освоение месторождения, так и его полная разработка. Но на данный момент такого интереса они не демонстрируют", - сказал он.
По словам ал-Луайби, на сегодняшний день Ирак ведет переговоры по реализации проекта с консорциумом Total и китайскими компаниями. "Соглашение пока не достигнуто, но мы надеемся, что нам это удастся. Мы полны решимости запустить этот проект", - заключил министр.
Ранее глава "Лукойла" Вагит Алекперов сообщил ТАСС, что компания ведет переговоры с Shell и Total по их участию в нефтехимическом комплексе в Ираке.
"Лукойл" в качестве оператора участвует в проекте освоения крупнейшего иракского месторождения "Западная Курна - 2". Также компания проявляла заинтересованность в проекте "Насирия" в Ираке, где предполагается разработка месторождения и строительство нефтеперерабатывающего комплекса.
Месторождение Западная Курна - 2 расположено на юге Ирака в 65 км от города Басра. Участниками проекта по его разработке являются Южная нефтяная компания министерства нефти Ирака и консорциум подрядчиков, состоящий из "Лукойла" (75%) и государственной Северной нефтяной компании Ирака (25%).