Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.09:
$ 58.06
€ 69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Министр нефти Ирака: "Лукойл" пока не проявляет заинтересованности в проекте "Насирия"

Экономика и бизнес
1 сентября, 21:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, сентября. /ТАСС

По словам ал-Луайби, Ирак ведет переговоры по реализации проекта с консорциумом Total и китайскими компаниями

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Российская компания "Лукойл" пока не демонстрирует заинтересованность в проекте "Насирия" в Ираке, где предполагается разработка месторождения и строительство нефтеперерабатывающего комплекса. Об этом в пятницу заявил министр нефти Ирака Джаббар ал-Луайби в интервью телеканалу "Россия 24".

"Около 4-5 лет назад "Лукойл" проявил интерес к проектам в Насирии для освоения месторождений нефти. Это интегрированный проект: там необходимо как освоение месторождения, так и его полная разработка. Но на данный момент такого интереса они не демонстрируют", - сказал он.

По словам ал-Луайби, на сегодняшний день Ирак ведет переговоры по реализации проекта с консорциумом Total и китайскими компаниями. "Соглашение пока не достигнуто, но мы надеемся, что нам это удастся. Мы полны решимости запустить этот проект", - заключил министр.

Ранее глава "Лукойла" Вагит Алекперов сообщил ТАСС, что компания ведет переговоры с Shell и Total по их участию в нефтехимическом комплексе в Ираке.

"Лукойл" в качестве оператора участвует в проекте освоения крупнейшего иракского месторождения "Западная Курна - 2". Также компания проявляла заинтересованность в проекте "Насирия" в Ираке, где предполагается разработка месторождения и строительство нефтеперерабатывающего комплекса.

Месторождение Западная Курна - 2 расположено на юге Ирака в 65 км от города Басра. Участниками проекта по его разработке являются Южная нефтяная компания министерства нефти Ирака и консорциум подрядчиков, состоящий из "Лукойла" (75%) и государственной Северной нефтяной компании Ирака (25%).

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Ирак Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: Путин на дзюдо, Лукашенко на картошке, Меркель на селфи
Леди Ди навсегда
Александр и Мария Коренчук с дочерьми Викой и Мирой
Дети вместо цветов: почему 1 сентября тысячи учеников пойдут в школу без букетов
Фото
4
Арка Крымского моста доставлена к фарватерному участку
5
На российско-литовской границе в Калининградской области скопилось более 250 фур
5
"Алроса" в ноябре планирует продать самый дорогой бриллиант, ограненный в России
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Гендиректор "Курортов Северного Кавказа" найден мертвым
2
Президент Польши: нельзя забывать, кто был жертвой, а кто агрессором Второй мировой войны
3
Трамп пригласил Назарбаева в Вашингтон
4
ФГСР потребует от FISA возврата денег за ЧМ в случае невыдачи виз США российским гребцам
5
Москва обеспокоена контактами Киева и Загреба по "возвращению неподконтрольных территорий"
6
Клинцевич: объявление Сороса террористом будет означать подрыв основ существования США
7
Спасатели установили связь со всеми туристами в зоне ЧС на Эльбрусе
Темы дня
Новости партнеров
Реклама