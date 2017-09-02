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Дворкович: РФ намерена выполнить график поставок нефти Минску в 24 млн тонн в 2017 году

Экономика и бизнес
2 сентября, 12:40 UTC+3 /Италия/ 2, сентября. /ТАСС

Вице-премьер отметил, что в поставках могут быть несущественные отклонения

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ЧЕРНОББИО /Италия/, 2 сентября. /ТАСС/. Россия планирует выполнить в 2017 году график поставок нефти Белоруссии в размере 24 млн тонн, сообщил журналистам вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

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"Будет поставлено 24 млн [тонн нефти]. Но как их будет использовать белорусская сторона - это их дело. А мы успеем нагнать эти 24 млн тонн? Ну небольшие отклонения всегда могут быть, но они не будут существенными. В балансе 24 млн, и мы строим все графики, чтобы получить около 24 млн тонн", - сказал он.

Ранее министр энергетики РФ Александр Новак сообщил, что Россия имеет возможность поставить в Белоруссию меньше заявленных 24 млн тонн нефти в 2017 году в рамках заключенных с республикой договоренностей.

Россия и Белоруссия 13 апреля подписали пакет документов об урегулировании разногласий в нефтегазовой сфере. Согласно ему, Москва должна была восстановить поставки нефти в объеме 24 млн тонн ежегодно с 2017 по 2024 годы и может увеличить поставки с 2021 года. Минск погасил задолженность перед "Газпромом" в размере 726,2 млн долларов за поставки российского газа в 2016-2017 годах. Это было условием вступления в силу новых договоренностей в энергетической сфере.

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