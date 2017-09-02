"Роснефть" планирует начать разведочное бурение на черноморском шельфе до конца года

СОЧИ, 2 сентября. /ТАСС/. "Роснефть" планирует приступить к бурению на Западно-Черноморской площадке до конца 2017 года. Об этом сообщил в субботу журналистам в Сочи замначальника промышленной безопасности, охраны труда, окружающей среды шельфовых проектов компании "Роснефть" Кирилл Ковальский.

"Мы предполагаем, что в конце года начнем бурить на Западно-Черноморской площади", - сказал Ковальский на встрече с сочинскими экологическими организациями.

Он добавил, что пока бурение необходимо только для разведки запасов нефти, определения ее качества и оценки, "выгодно ли добывать". "Речь пока не идет о добыче нефти... есть здесь нефтяные месторождения или нет, мы пока определенно ответить не можем", - пояснил Ковальский.

Площадка находится на расстоянии 47-119 км от берега в районе городов Геленджик и Новороссийск. В начале года проект платформы для этой площадки был одобрен на общественных слушаниях в Геленджике, в мае он прошел экспертизу. Ковальский заверил общественников, что вред особо охраняемым территориям нанесен не будет, так как они расположены слишком далеко, и что при прохождении экспертизы учитывалось в том числе и воздействие на окружающую среду, и платформа спроектирована так, чтобы минимизировать вред.

Ковальский уточнил, что сейчас Западно-Черноморская площадь исследована больше, чем два других черноморских участка - Туапсинский прогиб в районе города Туапсе и Южно-Черноморский лицензионный участок вблизи Сочи. Проект для Туапсинского прогиба проходит государственную экспертизу, в этом году работы на нем начинать не планируется. Южно-Черноморский прогиб стоит в планах на еще более позднее время.

В случае обнаружения нефти на одной из трех площадок добыча начнется только через несколько лет. "Понятно, что речь идет не про один год, а про достаточно длительный период, и в первую очередь это связано с достаточно сложным процессом получения разрешительной документации", - сказал Ковальский.

Мнение эколога

Сочинские экологи с осторожностью отзываются о перспективах работы нефтяников в Черном море.

"Чтобы все риски были учтены, необходимо учитывать и изучать мнение местных специалистов. Невозможно, находясь в другом городе... знать всю специфику черноморского побережья, города Сочи. Ее знают местные специалисты, которые изучают ее много лет", - сказала ТАСС руководитель секции геологии Сочинского отделения Русского географического общества Наталья Гудкова.

По ее словам, местные экологи готовы к такому контакту с нефтяниками.

"Мы готовы поделиться своими знаниями, обозначить основные риски, которые они не смогли пока идентифицировать и оценить", - сказала она.

Контракт по Западно-Черноморскому участку

В 2013 году "Роснефть" и итальянская Eni S.p.A. подписали соглашение о завершении сделок по российскому шельфу (в отношении проектов Федынский и Центрально-Баренцевский в Баренцевом море и проекта Западно- Черноморского участка в Черном море). Сторонами соглашения являются дочерняя компания "Роснефти" - Rosneft JV Projects S.A. и дочерняя компания Eni S.p.A. - Eni Energy Russia BV.

Совместные предприятия - операторы по каждому из проектов созданы с долями участия 66,67% у "Роснефти" и 33,33% у Eni.

Eni обязуется полностью профинансировать на условиях "кэрри" затраты на выполнение лицензионных обязательств в части геологоразведочных работ. Кроме того, по каждому из проектов Eni компенсирует 33,33% расходов на приобретение лицензии, а также исторические затраты на уже проведенные геологоразведочные работы.

В мае глава "Роснефти" Игорь Сечин заявлял, что работы на Западно-Черноморской площади начнутся во второй половине лета.