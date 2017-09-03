WP: Трамп дал указание готовиться к выходу США из торгового соглашения с Южной Кореей

ВАШИНГТОН, 3 сентября. /ТАСС/. Президент Дональд Трамп дал указание своим помощникам подготовить документы о выходе США из соглашения о свободной торговле с Республикой Корея (РК). Об этом сообщила в субботу газета The Washington Post со ссылкой на источники в американской администрации.

По их словам, объявление о разрыве KORUS "может последовать уже на будущей неделе".

Как отметили источники, Трампа пытаются отговорить от такого шага несколько ведущих советников, в том числе "глава Пентагона Джеймс Мэттис, помощник по национальной безопасности Герберт Макмастер и директор Национального экономического совета при главе государства Гэри Кон". Их основной аргумент: выход из соглашения "может привести к торговой войне с Сеулом" и "существенно ослабить позиции южнокорейского правительства в то время, как на Корейском полуострове резко возросла напряженность, вызванная испытаниями баллистических ракет", которые проводит Пхеньян.

Представители Белого дома не ответили на просьбу ТАСС подтвердить или опровергнуть сообщение газеты.

Если Трамп все же подпишет в ближайшие дни соответствующий указ, то, согласно положениям KORUS, его действие прекращается через шесть месяцев - в марте 2018 года.

Попытки пересмотреть договоренности

Соглашение о свободной торговле между Республикой Кореей и США было подписано в июле 2007 года и вступило в силу в марте 2012-го. Стороны договорились постепенно - в течение трех лет - отменить таможенные пошлины почти на 95% наименований потребительских и промышленных товаров, включенных в торговый оборот между двумя странами. Сеул в настоящее время - шестой крупнейший по объемам торговли партнер Вашингтона.

В прошлом году оборот между ними превысил $112 млрд. Американские компании экспортировали в Южную Корею товаров на $42,3 млрд, южнокорейские в США - на $69,9 млрд. Таким образом дефицит США в торговле с РК составил $27,7 млрд.

Во время президентской избирательной кампании Трамп неоднократно критиковал KORUS, называя его нечестным и невыгодным для Америки, которая якобы лишилась из-за этого 100 тыс. рабочих мест. Вступив в январе текущего года в должность президента, он распорядился провести переговоры по изменению условий соглашения и добиться, чтобы оно стало "более справедливым".

В июле представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер пояснил, чем недоволен Трамп. "С 2012 года торговый дефицит с РК удвоился, в то время как объемы экспорта американских товаров снижаются. Это совсем не соответствует той картине, которую рисовала предыдущая администрация, убеждая американский народ поддержать заключение соглашения", - указал он.