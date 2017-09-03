Новый банк развития БРИКС одобрил кредитование на $3 млрд

ПЕКИН, 3 сентября. /ТАСС/. Новый банк развития (НБР) БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) к настоящему моменту одобрил 11 кредитных линий на сумму $3 млрд. Об этом в воскресенье сообщил журналистам на саммите в Сямэне (восточная провинция Фуцзянь) заместитель министра финансов КНР Ши Яобинь.

"НБР приступит к инвестиционной деятельности в 2021 году, к настоящему моменту утверждены 11 проектов, реализацией как минимум трех из них будет заниматься Китай", - отметил он.

По словам чиновника, один из объектов - ветряные электростанции - планируется разместить на территории восточной провинции Фуцзянь, еще два - низкокарбонные энергетические объекты в центральной (Хунань) и восточной (Цзянси) части страны.

Саммит БРИКС проходит 3-5 сентября. Помимо лидеров государств - членов объединения, на него приглашены представители высшего руководства Гвинеи, Египта, Мексики, Таджикистана и Таиланда.