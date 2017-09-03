"Роснефть" и "Хуасинь" подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Компания "Роснефть" и китайская энергетическая компания "Хуасинь" заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве и долгосрочный контракт на поставку нефти. Об этом сообщается на сайте "Роснефти".

"ПАО "НК "Роснефть" и китайская энергетическая компания "Хуасинь" в рамках IX саммита БРИКС подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве и долгосрочный контракт на поставку нефти. Подписи под документами поставили главный исполнительный директор ПАО "НК "Роснефть" Игорь Сечин и президент "Хуасинь" Чэнь Цюту", - говорится в сообщении компании.

Отмечается, что соглашение о стратегическом сотрудничестве предусматривает реализацию совместных проектов в области разведки и добычи в Западной и Восточной Сибири и является свидетельством интегрального подхода китайской корпорации к сотрудничеству с "Роснефтью". Соглашение также предусматривает взаимодействие компаний в таких областях как нефтепереработка и нефтехимия, торговля нефтью и нефтепродуктами.

Также на саммите БРИКС "Роснефть" и "Хуасинь" подписали контракт на поставку российской сырой нефти. Как сообщается на сайте компании, заключение контракта приведет к увеличению прямых поставок нефти на стратегический рынок КНР, что обеспечит наличие гарантированного экономически эффективного экспортного канала реализации нефти. Соглашения вступят в силу после получения необходимых корпоративных одобрений ПАО "НК "Роснефть".

В июне Сечин и председатель совета директоров китайской корпорации "Хуасинь" Е Цзяньмин договорились о создании рабочей группы для изучения возможностей сотрудничества по потенциальным проектам.

Китайская корпорация "Хуасинь" - вертикально- интегрированная компания, которая реализует нефтегазовые проекты в сфере добычи, нефтепереработки и нефтехимии, транспортировки и реализации нефтепродуктов. "Хуасинь" располагает банковскими, фондовыми и другими финансовыми инструментами и является крупным участником мирового рынка инвестиций в таких сферах, как новые источники энергии, биофармацевтика, авиация, туризм, инфраструктурные проекты.