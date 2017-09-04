ЦБ отозвал лицензию у Русского международного банка

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Банк России отозвал с 4 сентября 2017 года лицензию на осуществление банковских операций у московского Русского международного банка (РМБ Банк). Банк, являющийся участником системы страхования вкладов, по величине активов на 1 августа занимал по данным отчетности 137-е место в банковской системе РФ, сообщает регулятор.

По данным ЦБ, бизнес-модель РМБ Банка в значительной степени была ориентирована на высокорискованное кредитование заемщиков, в том числе нерезидентов, связанных с конечными бенефициарами кредитной организации. Ввиду неудовлетворительного качества активов, не генерировавших достаточный денежный поток, банк оказался неспособен своевременно исполнять обязательства перед кредиторами.

Кроме того, кредитная организация не соблюдала требования законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного и достоверного представления информации в уполномоченный орган.

Банк России неоднократно применял в отношении РМБ Банка меры надзорного реагирования, в том числе дважды вводил ограничения и один раз запрет на привлечение вкладов населения, отмечается в сообщении. При этом руководство и собственники банка не предприняли действенных мер по нормализации его деятельности.

В соответствии с приказом Банка России в РМБ Банк назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены.