Россия и Южная Корея до конца года обсудят условия пролета по транссибирским маршрутам

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Авиавласти России и Южной Кореи договорились провести переговоры об условиях пролета по транссибирским и трансполярным магистралям, сообщает пресс-служба Минтранса по результатам заседания российско-корейской совместной комиссии по экономическому сотрудничеству.

Отмечается, что вопрос о расширении коммерческих прав по пролетам был поднят корейской стороной. При этом расширение коммерческих прав корейских авиаперевозчиков необходимо увязывать с расширением коммерческих прав для российских авиакомпаний, считают в ведомстве.

На переговорах также будут рассмотрены вопросы относительно реализации проектов развития транспортной и логистической инфраструктуры, а также об увеличении объемов наземных грузовых перевозок из Южной Кореи и Северо-Восточной Азии в Россию и Европу и в обратном направлении.