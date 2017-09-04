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Россия и Южная Корея до конца года обсудят условия пролета по транссибирским маршрутам

Экономика и бизнес
4 сентября, 18:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, сентября. /ТАСС

Вопрос о расширении коммерческих прав по пролетам был поднят корейской стороной

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МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Авиавласти России и Южной Кореи договорились провести переговоры об условиях пролета по транссибирским и трансполярным магистралям, сообщает пресс-служба Минтранса по результатам заседания российско-корейской совместной комиссии по экономическому сотрудничеству.

Отмечается, что вопрос о расширении коммерческих прав по пролетам был поднят корейской стороной. При этом расширение коммерческих прав корейских авиаперевозчиков необходимо увязывать с расширением коммерческих прав для российских авиакомпаний, считают в ведомстве.

На переговорах также будут рассмотрены вопросы относительно реализации проектов развития транспортной и логистической инфраструктуры, а также об увеличении объемов наземных грузовых перевозок из Южной Кореи и Северо-Восточной Азии в Россию и Европу и в обратном направлении.

 

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