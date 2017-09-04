Россия и Южная Корея до конца года обсудят условия пролета по транссибирским маршрутам

Жуков: битва в финале ЧЕ сделала победу российских волейболистов особенно ценнойСпорт 4 сентября, 19:22
Песков: правила обращения с криптовалютой предстоит выработатьЭкономика и бизнес 4 сентября, 19:20
Алипов считает, что ему удались смешанные соревнования в трапе на ЧМ по стрельбеСпорт 4 сентября, 19:18
Антонов: хорошая игра в защите обеспечила баскетболистам РФ победу над бельгийцамиСпорт 4 сентября, 19:17
Негативные эмоции могут делать людей счастливымиСоциальная ответственность 4 сентября, 19:17
Геологи 5 сентября начнут вскрывать полигон "Кучино" в ПодмосковьеОбщество 4 сентября, 19:12
Кириленко: сборная России показывает себя дисциплинированной командой на ЧЕСпорт 4 сентября, 19:10
Швед: лидерство в группе на ЧЕ по баскетболу добавляет россиянам уверенностиСпорт 4 сентября, 19:05
Смог и пыль снижают эффективность солнечной энергетики в ИндииСоциальная ответственность 4 сентября, 19:05
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Авиавласти России и Южной Кореи договорились провести переговоры об условиях пролета по транссибирским и трансполярным магистралям, сообщает пресс-служба Минтранса по результатам заседания российско-корейской совместной комиссии по экономическому сотрудничеству.
Отмечается, что вопрос о расширении коммерческих прав по пролетам был поднят корейской стороной. При этом расширение коммерческих прав корейских авиаперевозчиков необходимо увязывать с расширением коммерческих прав для российских авиакомпаний, считают в ведомстве.
На переговорах также будут рассмотрены вопросы относительно реализации проектов развития транспортной и логистической инфраструктуры, а также об увеличении объемов наземных грузовых перевозок из Южной Кореи и Северо-Восточной Азии в Россию и Европу и в обратном направлении.