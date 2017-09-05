Приостановлено паромное сообщение между Владивостоком и портом Раджин в КНДР

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ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Паромное сообщение между Владивостоком и портом Раджин в КНДР, открытое весной 2017 года, приостановлено. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе администрации Приморского края.
"Паромное сообщение приостановлено 4 сентября, сейчас идут переговоры о подписании соглашения (о возобновлении паромного сообщения - прим. ТАСС). Никакой политической подоплеки в этом нет, речь идет о взаимоотношениях двух коммерческих структур" - пояснили в пресс-службе.
Регулярная грузопассажирская линия впервые связала порты КНДР и России в мае. Пассажиров доставляли во Владивосток теплоходом Man Gyong Bong, первым рейсом были перевезены около 40 человек.
Предполагалось, что судно будет курсировать по новому маршруту один раз в неделю. Организаторы рассчитывали, что основными пассажирами станут туристы из Китая, которые за одну поездку смогут побывать как в Приморье, так и в КНДР. Однако, как отметил представитель пресс-службы администрации Приморья, на сегодняшний день "паром не был полностью загружен, а фактически ходил пустой".
Транспортное сообщение между Россией и КНДР до открытия паромного сообщения было возможно только по воздуху (два рейса в неделю между Владивостоком и Пхеньяном, выполняемых авиакомпанией Air Koryo) и по железной дороге через станцию Хасан.
Теплоход Man Gyong Bong построен в 1971 году, в прошлом году прошел модернизацию. Он может взять на борт 200 туристов. К услугам пассажиров - 40 кают разной классности, ресторан и два бара, магазин, игровые автоматы, помещение для караоке и сауна. В трех трюмах может разместиться до 1,5 тысячи тонн груза, в том числе 24 двадцатифутовых контейнеров.