Замдиректора спецучилища на Урале приговорен к 3,5 года колонии за избиение воспитанниковНовости Урала 5 сентября, 8:48
Ученые из РФ и Европы испытают новый метод лечения рака до конца 2018 годаНаука 5 сентября, 8:34
Минприроды предлагает полностью перевести EDC под юрисдикцию РФЭкономика и бизнес 5 сентября, 8:33
Прогулки по Петру: что происходит с одним из главных монументов Церетели 20 лет спустяОбщество 5 сентября, 8:30
Глава "Газпрома" и томский губернатор дали старт строительству газопровода "Томск-Асино"Сибирь 5 сентября, 8:28
Орешкин: ситуация с банком "Открытие" не повлияет на макроэкономические показатели РФЭкономика и бизнес 5 сентября, 8:27
Колобков: в игре сборной России по баскетболу видна тренерская рукаСпорт 5 сентября, 8:26
Путин призвал не увязывать реализацию Целей устойчивого развития с политическими условиямиПолитика 5 сентября, 8:25
Сбербанк в 2019 году запустит проект по предоставлению госуслуг в своих отделенияхЭкономика и бизнес 5 сентября, 7:01
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
СЯМЭНЬ /Китай/, 5 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин призвал активизировать работу межправкомиссии России и Мексики, чтобы придать новый импульс отношениям двух стран в сфере экономики. Об этом российский лидер заявил на встрече с президентом Мексики Энрике Пенья Ньето.
В составе российской делегации на переговорах присутствовали министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, глава Минпромторга Денис Мантуров, министр энергетики Александр Новак и глава "Роснефти" Игорь Сечин.
"Нам надо активизировать работу межправкомиссии, которая должна поработать над приданием нового импульса нашим отношениям в сфере экономики", - сказал Путин. Президент России напомнил, что в декабре этого года исполнится 127 лет со времени установления дипломатических отношений между двумя странами.
На сегодня товарооборот между Россией и Мексикой составляет порядка $2 млрд, напомнил Путин. При этом он отметил, что, если в 2016 году рост этого показателя составлял 7,5%, то за первое полугодие 2017 года товарооборот вырос на 38%.
В свою очередь президент Мексики отметил, что два государства "несмотря на географическую удаленность смогли развивать свои отношения на основе дружбы и добросердечности". "Объем наших торговых отношений все еще не соответствует тому огромному потенциалу, который есть у наших стран и который надо задействовать для развития инвестиций", - отметил при этом мексиканский лидер.
Энрике Пенья Ньето рассказал Путину о том, что в Мексике проводятся структурные реформы в энергетическом секторе. Он предложил Путину обсудить те области экономики, в которых Москва и Мехико смогут активно развивать свое сотрудничество.