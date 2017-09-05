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Путин призвал активизировать работу межправкомиссии России и Мексики

Экономика и бизнес
5 сентября, 8:12 UTC+3 СЯМЭНЬ /Китай/ 5, сентября. /ТАСС

Президент Мексики Энрике Пенья Ньето в свою очередь отметил, что два государства "несмотря на географическую удаленность смогли развивать свои отношения на основе дружбы и добросердечности"

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СЯМЭНЬ /Китай/, 5 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин призвал активизировать работу межправкомиссии России и Мексики, чтобы придать новый импульс отношениям двух стран в сфере экономики. Об этом российский лидер заявил на встрече с президентом Мексики Энрике Пенья Ньето.

В составе российской делегации на переговорах присутствовали министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, глава Минпромторга Денис Мантуров, министр энергетики Александр Новак и глава "Роснефти" Игорь Сечин.

"Нам надо активизировать работу межправкомиссии, которая должна поработать над приданием нового импульса нашим отношениям в сфере экономики", - сказал Путин. Президент России напомнил, что в декабре этого года исполнится 127 лет со времени установления дипломатических отношений между двумя странами.

На сегодня товарооборот между Россией и Мексикой составляет порядка $2 млрд, напомнил Путин. При этом он отметил, что, если в 2016 году рост этого показателя составлял 7,5%, то за первое полугодие 2017 года товарооборот вырос на 38%.

В свою очередь президент Мексики отметил, что два государства "несмотря на географическую удаленность смогли развивать свои отношения на основе дружбы и добросердечности". "Объем наших торговых отношений все еще не соответствует тому огромному потенциалу, который есть у наших стран и который надо задействовать для развития инвестиций", - отметил при этом мексиканский лидер.

Энрике Пенья Ньето рассказал Путину о том, что в Мексике проводятся структурные реформы в энергетическом секторе. Он предложил Путину обсудить те области экономики, в которых Москва и Мехико смогут активно развивать свое сотрудничество.

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Персоны
Пенья Ньето, Энрике Сечин, Игорь Иванович Ушаков, Юрий Викторович Лавров, Сергей Викторович Мантуров, Денис Валентинович Путин, Владимир Владимирович
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