Финансирование ФЦП по Крыму могут увеличить на 70 млрд рублей

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сентября. /ТАСС/. Финансирование федеральной целевой программы по социально-экономическому развитию Крыма может быть увеличено до 70 млрд рублей, сообщил во вторник журналистам глава республики Сергей Аксенов.
"Есть ряд объектов, по которым требуется увеличение. В том числе 14 млрд рублей на дорогу "Таврида", 11 млрд рублей на коллектор глубокого заложения в Симферополе. Мы ждём решения правительства России по этим вопросам. Сумма может варьироваться от 56 до 70 млрд рублей", - отметил Аксенов.
Федеральная целевая программа социально-экономического развития Крыма и Севастополя до 2020 года принята в августе 2014 года и призвана модернизировать инженерную, транспортную и социальную инфраструктуру полуострова. После упразднения Минкрыма РФ в 2015 году куратором этой программы стало Минэкономразвития РФ. Главными объектами финансирования остаются как необходимые для Крыма инфраструктурные проекты (объекты энергетики, федеральная трасса"Таврида", Крымский мост), так и социальные объекты: школы, больницы, медицинские центры.
В декабре 2016 года правительство РФ пересмотрело параметры ФЦП "Социально-экономическое развитие Крыма и Севастополя до 2020 года", увеличив ее финансирование на 8,7% - до 769,5 млрд рублей, из них средства федерального бюджета были запланированы на уровне 738,1 млрд рублей, деньги из внебюджетных источников - 31,4 млрд рублей.