Бельгийская компания откроет под Орлом завод напольных покрытий за 2,4 млрд рублей

ОРЕЛ, 5 сентября. /ТАСС/. Бельгийская компания "Интернэшнл Вайнил Компани - Восток" откроет завод полимерных напольных покрытий в Орловской области в 2018 году. Для размещения производства инвестор приобрел промышленную площадку, которая ранее принадлежала заводу Coca-Cola HBC Eurasia , сообщил во вторник ТАСС заместитель губернатора региона по промышленности Игорь Козин.

"Сейчас завершена процедура приобретения компанией "Интернэшнл Вайнил Компани - Восток" здания и имущества, принадлежащего ранее фирме Coca-Cola HBC Eurasia. Этот завод прекратил выпуск газированного напитка летом 2016 года. Теперь в планах переоборудование производственной площадки. Всего компания-инвестор вложит 2,4 млрд рублей в организацию производства напольных покрытий", - отметил Козин.

Заместитель губернатора Орловской области добавил, что запуск завода напольных покрытий запланирован на 2018 год.

В июне 2017 года, на XXI Петербургском международном экономическом форуме, губернатор Орловской области Вадим Потомский и руководство компании "Интернэшнл Вайнил Компани - Восток" заключили инвестиционное соглашение о создании производства. Бельгийская компания обязуется создать зарегистрированное на территории Орловской области юридическое лицо для осуществления инвестпроекта. Правительство региона, в свою очередь, намерено на пять лет, с 2018 года по 2022 год, освободить инвестора от уплаты налога на имущество. В рамках проекта будет создано не менее 200 новых рабочих мест.