Moody's понизило рейтинг банка "Открытие" до B2 с Ba3

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Международное рейтинговое агентство Moody's понизило долгосрочные депозитные рейтинги банка "Открытие" в национальной и иностранной валютах до B2 с Ba3, говорится в сообщении агентства. Прогноз по рейтингам - "развивающийся".

"Рейтинговое действие последовало за объявлением Банка России 29 августа о том, что он станет ключевым инвестором банка "Открытие" через Фонд консолидации банковского сектора", - отмечает Moody's.