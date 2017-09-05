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Moody's понизило рейтинг банка "Открытие" до B2 с Ba3

Экономика и бизнес
5 сентября, 12:44 UTC+3

Прогноз по рейтингам - "развивающийся"

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Материал из 1 страницы
© Андрей Махонин/ТАСС

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Международное рейтинговое агентство Moody's понизило долгосрочные депозитные рейтинги банка "Открытие" в национальной и иностранной валютах до B2 с Ba3, говорится в сообщении агентства. Прогноз по рейтингам - "развивающийся".

"Рейтинговое действие последовало за объявлением Банка России 29 августа о том, что он станет ключевым инвестором банка "Открытие" через Фонд консолидации банковского сектора", - отмечает Moody's.

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