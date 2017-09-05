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Голикова: возможность достичь дефицита бюджета РФ менее 2% ВВП по итогам года сохраняется

Экономика и бизнес
5 сентября, 13:35 UTC+3 БАКУ БАКУ 5, сентбря. /ТАСС

При этом Минфин ожидает дефицит бюджета на уровне 2% ВВП или даже чуть больше

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БАКУ, 5 сентбря. /ТАСС/. Федеральный бюджет РФ по итогам 2017 года может быть ниже 2% ВВП. Об этом сообщила журналистам глава Счетной Палаты России Татьяна Голикова.

"Пока это реально", - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос.

При этом министр финансов РФ Антон Силуанов ранее сообщал, что Минфин ожидает по итогам года дефицит федерального бюджета на уровне 2% ВВП или чуть больше.

По данным Минфина, дефицит бюджета РФ в январе - июле 2017 года сократился в 3,6 раза по сравнению с показателем за аналогичный периодом 2016 года - до 423,71 млрд рублей, или 0,8% ВВП. Расходы бюджета РФ в январе - июле 2017 года составили 8,79 трлн рублей, доходы - 8,37 трлн рублей.

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Силуанов, Антон Германович Голикова, Татьяна Алексеевна
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