Голикова: возможность достичь дефицита бюджета РФ менее 2% ВВП по итогам года сохраняется

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БАКУ, 5 сентбря. /ТАСС/. Федеральный бюджет РФ по итогам 2017 года может быть ниже 2% ВВП. Об этом сообщила журналистам глава Счетной Палаты России Татьяна Голикова.
"Пока это реально", - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос.
При этом министр финансов РФ Антон Силуанов ранее сообщал, что Минфин ожидает по итогам года дефицит федерального бюджета на уровне 2% ВВП или чуть больше.
По данным Минфина, дефицит бюджета РФ в январе - июле 2017 года сократился в 3,6 раза по сравнению с показателем за аналогичный периодом 2016 года - до 423,71 млрд рублей, или 0,8% ВВП. Расходы бюджета РФ в январе - июле 2017 года составили 8,79 трлн рублей, доходы - 8,37 трлн рублей.