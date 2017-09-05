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Объем иностранных инвестиций в экономику Татарстана продолжает снижаться

Экономика и бизнес
5 сентября, 13:21 UTC+3 КАЗАНЬ КАЗАНЬ 5, сентября. /ТАСС

Руководитель агентства инвестиционного развития республики отметила необходимость "историй успеха инвесторов из конкретной страны, чтобы приводить их в пример иностранным предпринимателям"

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КАЗАНЬ, 5 сентября. /ТАСС/. Объем иностранных инвестиций в экономику Татарстана в 2016 году снизился на 20%, с начала это года он продолжает падать. Об этом сообщила во вторник журналистам руководитель агентства инвестиционного развития республики Талия Минуллина.

"По иностранным инвестициям у нас падение <...>, за прошлый год на 20% упали. Пока тоже падаем, но более чем на 20%", - сказала она, пояснив, что "падение инвестиций - это общемировая тенденция".

Традиционно самыми крупными инвесторами Татарстана по объему накопленного капитала являются Турция, США, Германия, Франция. По словам Минуллиной, республика начала диверсифицировать страны, из которых привлекаются инвестиции.

"В прошлом году у нас пришли первые инвестиции из Южной Кореи и ОАЭ, в этом году пришли новые инвестиции из Японии, мы диверсификацию стран проводим - нам это важно, нужны истории успеха иностранных инвесторов из конкретной страны, чтобы приводить их в пример иностранным предпринимателям, потому что если они понимают, что у их коллег получилось, то и у них получится", - пояснила она.

Ранее сообщалось, что по итогам 2016 года в Татарстане объем инвестиций в основной капитал составил 658,5 млрд рублей, снизившись на 20%. При этом, по данным Министерства экономики республики, на протяжении последних трех лет Татарстан стабильно входит в число наиболее привлекательных для инвестирования регионов, что обусловлено "сочетанием высокого потенциала и низкого инвестиционного риска".

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