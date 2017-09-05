Volkswagen отзывает в РФ почти 7,7 тыс. минивэнов Multivan

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Российский дилер Volkswagen - ООО "Фольксваген Групп Русс" - отзывает в России 7,67 тыс. минивэнов Multivan поколений T5 и T6, реализованных в 2014-2016 годах. Об этом сообщило Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

"Причиной отзыва является возможное касание собственной ветви поликлинового ремня (с противоположным направлением хода) между натяжителем ремня и направляющим роликом", - отмечается в сообщении.

Данный дефект может привести к преждевременному износу и в отдельных случаях к обрыву ремня, предупреждает Росстандарт.

На указанных транспортных средствах будет проведена замена поликлиного ремня и натяжителя.

Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.