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Volkswagen отзывает в РФ почти 7,7 тыс. минивэнов Multivan

Экономика и бизнес
5 сентября, 16:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, сентября. /ТАСС

Причиной отзыва является возможное касание собственной ветви поликлинового ремня (с противоположным направлением хода) между натяжителем ремня и направляющим роликом

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© AP Photo/Kai-Uwe Knoth

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Российский дилер Volkswagen - ООО "Фольксваген Групп Русс" - отзывает в России 7,67 тыс. минивэнов Multivan поколений T5 и T6, реализованных в 2014-2016 годах. Об этом сообщило Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

"Причиной отзыва является возможное касание собственной ветви поликлинового ремня (с противоположным направлением хода) между натяжителем ремня и направляющим роликом", - отмечается в сообщении.

Данный дефект может привести к преждевременному износу и в отдельных случаях к обрыву ремня, предупреждает Росстандарт.

На указанных транспортных средствах будет проведена замена поликлиного ремня и натяжителя.

Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

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