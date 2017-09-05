В Татарстане откроют индустриальный парк китайского производителя бытовой техники

КАЗАНЬ, 5 сентября. /ТАСС/. Индустриальный парк крупного мирового производителя бытовой техники Haier (Китай) будет введен в эксплуатацию в 2019 году. Об этом сообщила руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина на встрече с представителями федеральных СМИ в Казани.

"Промпарк будет вводиться в эксплуатацию в 2019 году", - сказала она.

Ранее Минуллина отмечала, что для создания индустриального парка китайской компании подготовлен земельный участок площадью 124 га. В настоящее время ведутся подсчеты с инженерными сетями по подведению к участку достаточного количества электроэнергии, газа, воды, очистные сооружения и т.д.

Индустриальный парк появится в Набережных Челнах, городе, который имеет статус территории опережающего развития (ТОР). В городе уже работает завод Haier по производству холодильников, компания планирует строить второй.

По словам Минуллиной, создание промпарка предполагает размещение не только компании Haier и ее производственных мощностей, но и ее поставщиков. На данный момент производство Haier в Татарстане использует 80% привозных компонентов и 20% местных.

"Нам, конечно, это не очень выгодно, потому что это фактически получается сборочное производство. Есть программа 80/20, то есть 80% местных комплектующих, а 20% - импортных. Для этого нам нужно еще сделать локализацию нескольких китайских производств здесь, потому что у них есть свои стандарты, и есть поставщики, которые готовы сюда приходить", - сказала собеседница агентства.

О компании

Haier - производитель бытовой техники из КНР, входит в 100 крупнейших брендов мира по версии World Brand Laboratory. Компания была основана в 1984 году, на сегодняшний день в ней работает более 70 тыс. сотрудников, годовой объем продаж составляет более $33,2 млрд.