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Спрос на помещения до 50 кв. м среди предпринимателей Москвы за лето увеличился на 14%

Экономика и бизнес
5 сентября, 18:27 UTC+3

В третьем квартале предприниматели купили 51 лот с площадью до 50 кв. метров

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МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Представители малого и среднего бизнеса в Москве все больше интересуются покупкой небольших помещений общей площадью до 50 кв. метров в жилых домах (первые и цокольные этажи, подвалы). Спрос на покупку данных объектов за третий квартал 2017 года вырос на 14% по сравнению с первым кварталом этого года, следует из материалов департамента города Москвы по конкурентной политике.

По данным ведомства, в первом квартале 2017 года было продано 38 лотов общей площадью до 50 кв. метров, что составило 36% от общего количества реализованных нежилых объектов. В третьем квартале этого года было куплен 51 лот с аналогичной площадью - 50%. Глава столичного департамента по конкурентной политике Геннадий Дегтев отметил, что каждая вторая сделка по продаже нежилого имущества из казны Москвы пришлась на маленькие площади.

"Каждая вторая сделка по продаже нежилого имущества (со стороны МСБ) пришлась на лоты до 50 кв. метров по итогам летних торговых сессий 2017 года. Четверть реализованных лотов составляют объекты площадью от 50 до 100 кв. метров, еще четверть - лоты от 150 до 300 кв. метров", - привели в департаменте его слова.

В ведомстве добавили, что средняя цена за квадратный метр по итогам торгов в центральном районе Москвы составила 165 тыс. рублей за 1 кв. метр, в других округах - 80,3 тыс. рублей за 1 кв. метр.

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