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Новак рассказал об интересе зарубежных инвесторов к проектам на Дальнем Востоке

Экономика и бизнес
6 сентября, 8:17 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 6, сентября. /ТАСС

В частности обсуждаются проекты строительства энергетической инфраструктуры и проекты по возобновляемым источникам энергии

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ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Зарубежные инвесторы заинтересованы в развитии энергетических проектов на Дальнем Востоке, в частности касающихся разработки возобновляемых и традиционных источников энергии. Об этом заявил министр энергетики РФ Александр Новак в интервью телеканалу "Россия 24" в рамках Восточного экономического форума.

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"Мы видим большой интерес наших зарубежных партнеров. Допустим, с Японией у нас давние отношения, японская компания участвует и в проекте "Сахалин - 1", "Сахалин - 2". Вообще считается, что проект "Сахалин - 2" по производству сжиженного природного газа - один из лучших проектов в мире, и наши японские коллеги всегда подчеркивают, что они заинтересованы в расширении мощностей Сахалинского СПГ, готовы даже участвовать в финансировании и реализации этого проекта", - сказал он.

"Мы обсуждаем с нашими коллегами вопросы строительства энергетической инфраструктуры и проекты по строительству возобновляемых источников энергии. Это солнечная генерация, ветровая, - добавил Новак. - Сегодня большая делегация находится из Республики Корея, большая делегация из Японии, и интерес, конечно, огромный".

На вопрос о возможном влиянии "северокорейского фактора" глава Минэнерго ответил, что геополитические факторы не новы и "всегда так или иначе присутствовали". "Нужно с точки зрения реализации проектов смотреть на рынок с учетом этих факторов", - отметил Новак.

Третий Восточный экономический форум завершится во Владивостоке 7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост- агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.

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