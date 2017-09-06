Новак рассказал об интересе зарубежных инвесторов к проектам на Дальнем Востоке

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ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Зарубежные инвесторы заинтересованы в развитии энергетических проектов на Дальнем Востоке, в частности касающихся разработки возобновляемых и традиционных источников энергии. Об этом заявил министр энергетики РФ Александр Новак в интервью телеканалу "Россия 24" в рамках Восточного экономического форума.
"Мы видим большой интерес наших зарубежных партнеров. Допустим, с Японией у нас давние отношения, японская компания участвует и в проекте "Сахалин - 1", "Сахалин - 2". Вообще считается, что проект "Сахалин - 2" по производству сжиженного природного газа - один из лучших проектов в мире, и наши японские коллеги всегда подчеркивают, что они заинтересованы в расширении мощностей Сахалинского СПГ, готовы даже участвовать в финансировании и реализации этого проекта", - сказал он.
"Мы обсуждаем с нашими коллегами вопросы строительства энергетической инфраструктуры и проекты по строительству возобновляемых источников энергии. Это солнечная генерация, ветровая, - добавил Новак. - Сегодня большая делегация находится из Республики Корея, большая делегация из Японии, и интерес, конечно, огромный".
На вопрос о возможном влиянии "северокорейского фактора" глава Минэнерго ответил, что геополитические факторы не новы и "всегда так или иначе присутствовали". "Нужно с точки зрения реализации проектов смотреть на рынок с учетом этих факторов", - отметил Новак.
Третий Восточный экономический форум завершится во Владивостоке 7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост- агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.