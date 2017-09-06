Цена Brent достигла $54 впервые с 25 мая

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МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре 2017 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне увеличилась на 1,41% и составила $54,13 за баррель, свидетельствуют данные торгов.
В последний раз цена нефти этого сорта находилась на уровне в $54 за баррель 25 мая.
Котировки валют на Московской бирже слабо отреагировали на повышение цен на нефть. Так, курс доллара в ходе торговой сессии на Московской бирже по состоянию на 14:30 мск опустился на 0,07%, до 57,48 руб., евро - на 0,05%, до 68,54 руб.