Цена Brent достигла $54 впервые с 25 мая

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре 2017 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне увеличилась на 1,41% и составила $54,13 за баррель, свидетельствуют данные торгов.

В последний раз цена нефти этого сорта находилась на уровне в $54 за баррель 25 мая.

Котировки валют на Московской бирже слабо отреагировали на повышение цен на нефть. Так, курс доллара в ходе торговой сессии на Московской бирже по состоянию на 14:30 мск опустился на 0,07%, до 57,48 руб., евро - на 0,05%, до 68,54 руб.