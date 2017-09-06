Россия на сессии "Валдая" назвала три ключевых принципа для успешного сотрудничества в АТР

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Участники сессии международного дискуссионного клуба "Валдай", состоявшейся в рамках третьего Восточного экономического форума (ВЭФ), обсудили различные направления для развития сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Представители России сформулировали подходы Москвы к выстраиванию механизмов регионального взаимодействия, указав на взаимосвязь экономического партнерства с обеспечением безопасности. В итоге дискуссия, которую изначально планировалось посвятить перспективам взаимодействия в формате "четырехугольника Россия - Китай - Япония - США", вышла за рамки заявленной темы и сместилась в сторону проблематики Корейского полуострова.

Три "азиатских кита"

Заместитель министра иностранных дел России Игорь Моргулов в своем выступлении подчеркнул, что РФ стремится выстроить в АТР систему отношений, которая стала бы залогом стабильности и всеобщего процветания.

Он выразил уверенность в том, что "это возможно сделать с опорой на три столпа или, если хотите, на три азиатских кита: транспарентное неблоковое экономическое сотрудничество, равная неделимая безопасность и развитие сетевого партнерства между различными многосторонними объединениями в АТР".

Моргулов считает, что сегодня в Азии отсутствует система безопасности, "основанная на равном учете интересов всех без исключения игроков, инклюзивная, основанная на принципе неделимой безопасности".

"Термин этот весьма простой, он подразумевает, что ты не должен улучшать свою безопасность за счет ухудшения безопасности других", - подчеркнул дипломат. "Создание такой системы могло бы стать важной целью объединения усилий всех региональных игроков, включая тех, имена которых вынесены в заголовок нашей сегодняшней встречи, - уверен Моргулов. - Но чтобы двигаться в этом направлении, надо, конечно, хорошо понимать намерения друг друга - что мы хотим".

Гарантии безопасности для КНДР

Во многом следствием отсутствия инклюзивной системы безопасности в АТР стал тот факт, что ситуация на Корейском полуострове подходит к опасной грани военного столкновения с невообразимыми последствиями, констатировал Моргулов. "Продолжающиеся ракетно-ядерные эксперименты КНДР, наращивание американского военного присутствия, опасные маневры и воинственная риторика с обеих сторон - все это подвело ситуацию к опасной грани крупномасштабного вооруженного столкновения с невообразимыми и поистине катастрофическими последствиями", - считает он.

При этом Моргулов назвал санкции против КНДР порочным кругом, который усугубит ситуацию. "Сейчас США призывают нас к новым санкциям, еще более жестким, но это бесконечный путь, - отметил он. - Мы будем ходить по этому кругу санкций, ситуация будет только усугубляться". "Санкционный механизм сегодня практически уже исчерпан. Если говорить о блокаде, то это означает, что мы должны вести речь об экономическом удушении КНДР. Если ставится цель удушить эту страну, привести к ее коллапсу, то тогда Россия в этом не участвует", - предупредил замруководителя российского внешнеполитического ведомства.

Вместо ужесточения санкций КНДР нужно дать гарантии безопасности для успеха переговоров по денуклеаризации полуострова, убежден Моргулов.

За решение региональных проблем безопасности путем диалога высказался и губернатор американского штата Калифорния Джерри Браун. "Даже если точки зрения разные, всегда можно найти какой-то путь. Есть угрозы, с которыми необходимо совместно бороться", - сказал он.

"Это, к примеру, мирное урегулирование конфликтов, и это происходит", - отметил американский политик и привел качестве примера международную сделку по иранской ядерной программе. Он также напомнил о сотрудничестве РФ и США в космосе.

Новый инфраструктурный каркас Евразии

Когда разговор вернулся к теме экономического взаимодействия, замминистра экономического развития РФ Станислав Воскресенский отметил, что речь идет не только о торговле и инвестициях, а о концепции большого евразийского партнерства, которое включает в себя и физически связанную инфраструктуру, в частности, транспортную.

Так, по словам Воскресенского, с Китаем обсуждается возможность запуска высокоскоростного транзитного коридора через Россию. Он напомнил, что Японии РФ предлагает подумать над строительством железнодорожного и автомобильного перехода между островом Хоккайдо и Сахалином, учитывая, что сейчас рассматривается идея создания перехода с Сахалина на материк.

Замглавы МЭР отметил также рост интереса к Северному морскому пути. "Эти три проекта, если они получатся, а, я уверен, они получатся, станут новым инфраструктурным каркасом Евразии на XXI век, и это будет совсем другое качество транзита грузов", - полагает он.

Модератор сессии Валдая старший научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований (CSIS) Эдвард Луттвак поддержал тезис о необходимости развития транспортной инфраструктуры для упрощения контактов между людьми. По его словам, уровень связей между странами или регионами можно с легкостью определить по наглядному признаку - насколько много вариантов авиаперелета между ними можно найти при попытке купить билет. Во Владивосток, признался он, приобрести билет было довольно сложно.

Японский банк готов инвестировать

О строительстве высококачественной инфраструктуры говорил и главный управляющий директор Японского банка международного сотрудничества (JBIC) Тадаси Маэда. Касаясь китайской инициативы "Один пояс - один путь", он высказал свою личную позицию, что такая инициатива выгодна Европе как получателю товаров и Китаю как поставщику, однако появляется не так много преимуществ для стран и регионов, по территории которых пройдут эти транспортные пути.

Отдельно Маэда затронул и состояние российского Дальнего Востока, а также инвестиционные планы JBIC. "Традиционные направления для вложений - это топливно- экономический комплекс, однако мы отходим от этого, диверсифицируем инвестиционный портфель и готовы вкладывать и в другие, в том числе инфраструктурные проекты", - сказал он, напомнив, что JBIC и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) запустили совместный инвестиционный фонд, в который каждая сторона вкладывает по $500 млн. По его словам, правительство Японии "обращает внимание на необходимость финансирования многих совместных проектов для создания высококачественной инфраструктуры".

Итоги сессии подвел председатель Совета Фонда поддержки и развития клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий. По его убеждению, заданную для дискуссии тему удалось раскрыть, несмотря на то, что она сместилась к КНДР и проблеме Корейского полуострова. "Идея нераспространения ядерного оружия в целом провалилась. И это очень жалко", - констатировал он в разговоре с корр. ТАСС. "Что делать, как это остановить? Это и был вопрос достаточно актуальный во всей этой истории", - резюмировал он.