Минск утвердил соглашение о предоставлении Белоруссии госкредита РФ на $700 млн

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МИНСК, 6 сентября. /ТАСС/. Правительство Белоруссии утвердило межправительственное соглашение с Россией о предоставлении республике российского государственного кредита, которое было подписано в Москве 30 августа 2017 года. Об этом говорится в постановлении правительства Белоруссии, опубликованном в среду на официальном сайте Совета министров.
"Совет министров Республики Беларусь постановляет утвердить соглашение между правительством Республики Беларусь и правительством Российской Федерации о предоставлении правительству Республики Беларусь государственного финансового кредита, подписанное в Москве 30 августа 2017 года", - отмечается в документе.
Одновременно министерству иностранных дел Белоруссии поручено направить уведомление о выполнении Белоруссией внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу названного соглашения. Как заявил ранее министр финансов Белоруссии Владимир Амарин, республика рассчитывает в сентябре получить в качестве государственного кредита от РФ $700 млн.
Распоряжение правительства РФ об одобрении соответствующего проекта соглашения о выделении Белоруссии госкредита было подписано 19 августа и опубликовано 22 августа на официальном портале правовой информации.
Согласно проекту, российская сторона предоставляет Белоруссии в 2017 году государственный финансовый кредит в сумме $700 млн на цели погашения и обслуживания в 2017 году госдолга Белоруссии перед Россией.
Согласно условиям предоставления займа, белорусская сторона погашает кредит 15 апреля и 15 октября каждого года в течение 10 лет, начиная с 15 апреля 2018 года.
Кредит будет представлен в российских рублях по курсу ЦБ РФ на дату подписания соглашения. В то же время учет задолженности по кредиту будет вестись в долларах США. Кредит предоставляется на условии выполнения белорусской стороной обязательств по уплате процентов и погашению основного долга по ранее представленным госкредитам, а также кредитам, полученным белорусской стороной из Евразийского фонда стабилизации и развития, говорится в проекте соглашения.
Минск получает кредит по ставке LIBOR для шестимесячных депозитов в долларах США, увеличенной на маржу по установленной формуле ее расчета.
Проект соглашения подготовлен Минфином и согласован с МИД РФ, Минэкономразвития и Внешэкономбанком. Российскому финансовому ведомству поручено провести переговоры с белорусской стороной и по достижении договоренности подписать это соглашение от имени правительства РФ.