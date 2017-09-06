Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ВЭФ-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.09:
$ 57.34
€ 68.42
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Минск утвердил соглашение о предоставлении Белоруссии госкредита РФ на $700 млн

Экономика и бизнес
6 сентября, 17:26 UTC+3 МИНСК МИНСК 6, сентября. /ТАСС

Эти средства Белоруссия рассчитывает получить уже в сентябре

Поделиться
Материал из 1 страницы

МИНСК, 6 сентября. /ТАСС/. Правительство Белоруссии утвердило межправительственное соглашение с Россией о предоставлении республике российского государственного кредита, которое было подписано в Москве 30 августа 2017 года. Об этом говорится в постановлении правительства Белоруссии, опубликованном в среду на официальном сайте Совета министров.

"Совет министров Республики Беларусь постановляет утвердить соглашение между правительством Республики Беларусь и правительством Российской Федерации о предоставлении правительству Республики Беларусь государственного финансового кредита, подписанное в Москве 30 августа 2017 года", - отмечается в документе.

Одновременно министерству иностранных дел Белоруссии поручено направить уведомление о выполнении Белоруссией внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу названного соглашения. Как заявил ранее министр финансов Белоруссии Владимир Амарин, республика рассчитывает в сентябре получить в качестве государственного кредита от РФ $700 млн.

Распоряжение правительства РФ об одобрении соответствующего проекта соглашения о выделении Белоруссии госкредита было подписано 19 августа и опубликовано 22 августа на официальном портале правовой информации.

Согласно проекту, российская сторона предоставляет Белоруссии в 2017 году государственный финансовый кредит в сумме $700 млн на цели погашения и обслуживания в 2017 году госдолга Белоруссии перед Россией.

Согласно условиям предоставления займа, белорусская сторона погашает кредит 15 апреля и 15 октября каждого года в течение 10 лет, начиная с 15 апреля 2018 года.

Кредит будет представлен в российских рублях по курсу ЦБ РФ на дату подписания соглашения. В то же время учет задолженности по кредиту будет вестись в долларах США. Кредит предоставляется на условии выполнения белорусской стороной обязательств по уплате процентов и погашению основного долга по ранее представленным госкредитам, а также кредитам, полученным белорусской стороной из Евразийского фонда стабилизации и развития, говорится в проекте соглашения.

Минск получает кредит по ставке LIBOR для шестимесячных депозитов в долларах США, увеличенной на маржу по установленной формуле ее расчета.

Проект соглашения подготовлен Минфином и согласован с МИД РФ, Минэкономразвития и Внешэкономбанком. Российскому финансовому ведомству поручено провести переговоры с белорусской стороной и по достижении договоренности подписать это соглашение от имени правительства РФ.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия Белоруссия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Главные сюжеты единого дня голосования 2017 года
Встаньте в круг. Для чего нужна керамическая мастерская, в которой работают слепоглухие люди
Фото
4
Арка Крымского моста доставлена к фарватерному участку
5
На российско-литовской границе в Калининградской области скопилось более 250 фур
5
"Алроса" в ноябре планирует продать самый дорогой бриллиант, ограненный в России
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Сирийские войска выиграли у ИГ сражение за Дейр-эз-Зор
2
Минприроды: претензий к работе ушедшего главы Росгидромета не было
3
МИД опубликовал видео действий американских силовиков в генконсульстве РФ
4
Кабмин ФРГ выступил против переговоров с ДНР и ЛНР о судьбе миссии ООН
5
"Калашников" создал полноценную замену пистолету Макарова
6
Facebook сделает некоторые функций WhatsApp платными
7
Роскомнадзор заблокировал и запретил распространение видео об Олеге Тинькове
Темы дня
Новости партнеров
Реклама