Минфин может разместить третий выпуск ОФЗ для населения в сентябре

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Минфин может начать размещение третьего выпуск ОФЗ для населения (ОФЗ-н) в сентябре.

Об этом сообщил в интервью ТАСС директор департамента государственного долга Минфина Константин Вышковский.

"У нас есть стратегическая установка и наше понимание, что в любой момент времени у граждан должна быть возможность приобрести облигации и здесь не должно быть временных разрывов. Как только будет полностью размещен текущий выпуск, мы сразу запустим следующий. Вопрос даже не месяца, а нескольких недель" - сообщил Вышковский. "Я думаю, что да", - ответил он на уточняющий вопрос, возможен ли запуск в сентябре.

Минфин начал размещение первого выпуска ОФЗ-н в конце апреля, он был реализован примерно за месяц. Второй выпуск был запущен 6 июня.