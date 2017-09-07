Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ВЭФ-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.09:
$ 57.14
€ 68.24
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Рязанская и Тульская области будут вместе развивать промышленные кластеры

Экономика и бизнес
7 сентября, 16:50 UTC+3 ТАСС

Полномочный представитель президента в ЦФО Александр Беглов отметил повышенное внимание правительства к развитию и укреплению горизонтальных связей между регионами

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 7 сентября. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин и врио губернатора Рязанской области Николай Любимов подписали соглашение о торгово-экономическом и научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве, предполагающее, в частности, совместное развитие промышленных кластеров. Об этом сообщил в четверг врио губернатора Николай Любимов по итогам встречи глав двух регионов в Рязани.

"Есть масса конкретных направлений сотрудничества, о которых мы уже сегодня говорили. <...> Есть, к примеру, сейчас такой федеральный механизм, как создание промышленных кластеров. Этот кластер можно создать с участием предприятий одной отрасли из другого региона. То есть можно создать и в Тульской области с участием наших предприятий, и, соответственно, в Рязанской с участием тульских предприятий... Сотрудничество нужно выводить на новый более высокий уровень", - отметил Любимов.

По словам губернатора Тульской области Алексея Дюмина, подписанное соглашение позволит значительно расширить уже существующее сотрудничество с Рязанской областью.

"Мы расширяем сферу деятельности. Это и наука, и спорт, и сельское хозяйство, и, конечно же, создание благоприятных условий для ведения бизнеса, поддержка наших предприятий. Самое главное, что после этого подписания наши профильные министры начнут отрабатывать все позиции по соглашению и наполнять их конкретикой", - сообщил Дюмин журналистам.

Присутствовавший при подписании соглашения полномочный представитель президента в ЦФО Александр Беглов отметил, что в настоящее время правительство уделяет большое внимание развитию и укреплению горизонтальных связей между регионами, чтобы "качество жизни людей везде было одинаково, живет ли россиянин в Тульской области, Москве или Рязани".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Дюмин, Алексей Геннадьевич Любимов, Николай Викторович Беглов, Александр Дмитриевич
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
Какие книги покупать на Московской международной книжной ярмарке
Главные сюжеты единого дня голосования 2017 года
Фото
4
Арка Крымского моста доставлена к фарватерному участку
5
На российско-литовской границе в Калининградской области скопилось более 250 фур
5
"Алроса" в ноябре планирует продать самый дорогой бриллиант, ограненный в России
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Улюкаев посоветовал "бояться данайцев, приносящих колбайцев"
2
В Ленобласти в результате взрыва снаряда погиб военный, еще пять ранены
3
Вспышка на Солнце привела к ухудшению связи в Европе и Америке
4
Российские баскетболисты обыграли британцев в заключительном матче группового этапа ЧЕ
5
СМИ: в Киеве начались столкновения между владельцами нерастаможенных авто и полицией
6
Порошенко признал, что возвращение Крыма Украине сейчас нереально
7
Опрос: языковой барьер - одно из главных препятствий для визита в Россию иностранцев
Темы дня
Новости партнеров
Реклама