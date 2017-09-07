Рязанская и Тульская области будут вместе развивать промышленные кластеры

ТАСС, 7 сентября. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин и врио губернатора Рязанской области Николай Любимов подписали соглашение о торгово-экономическом и научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве, предполагающее, в частности, совместное развитие промышленных кластеров. Об этом сообщил в четверг врио губернатора Николай Любимов по итогам встречи глав двух регионов в Рязани.

"Есть масса конкретных направлений сотрудничества, о которых мы уже сегодня говорили. <...> Есть, к примеру, сейчас такой федеральный механизм, как создание промышленных кластеров. Этот кластер можно создать с участием предприятий одной отрасли из другого региона. То есть можно создать и в Тульской области с участием наших предприятий, и, соответственно, в Рязанской с участием тульских предприятий... Сотрудничество нужно выводить на новый более высокий уровень", - отметил Любимов.

По словам губернатора Тульской области Алексея Дюмина, подписанное соглашение позволит значительно расширить уже существующее сотрудничество с Рязанской областью.

"Мы расширяем сферу деятельности. Это и наука, и спорт, и сельское хозяйство, и, конечно же, создание благоприятных условий для ведения бизнеса, поддержка наших предприятий. Самое главное, что после этого подписания наши профильные министры начнут отрабатывать все позиции по соглашению и наполнять их конкретикой", - сообщил Дюмин журналистам.

Присутствовавший при подписании соглашения полномочный представитель президента в ЦФО Александр Беглов отметил, что в настоящее время правительство уделяет большое внимание развитию и укреплению горизонтальных связей между регионами, чтобы "качество жизни людей везде было одинаково, живет ли россиянин в Тульской области, Москве или Рязани".