"Дыра" в капитале московского Айви банка составила 500 млн рублей

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МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Отрицательный капитал московского Айви банка, у которого 29 мая 2017 года Банк России отозвал лицензию, составил 500 млн рублей. Об этом говорится в сообщении ЦБ.
По оценке временной администрации, стоимость активов кредитной организации не превышает 800 млн рублей при величине обязательств перед кредиторами в размере 1,3 млрд рублей.
Как отмечает регулятор, в ходе обследования финансового состояния банка выявлено низкое качество ссудного портфеля, которое было обусловлено кредитованием компаний с плохим финансовым положением, в том числе компаний, подконтрольных собственникам банка.
По итогам обследования регулятор направил информацию о финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, в Генпрокуратуру, МВД и СК РФ.
Согласно отчетности, Айви банк по величине активов на 1 мая 2017 года занимал 432 место в банковской системе РФ.