Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ВЭФ-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.09:
$ 57.14
€ 68.24
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Дыра" в капитале московского Айви банка составила 500 млн рублей

Экономика и бизнес
7 сентября, 18:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, сентября. /ТАСС

По данным ЦБ, банк должен кредиторам 1,3 млрд рублей, а стоимость его активов оценивается всего в 800 млн рублей

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Отрицательный капитал московского Айви банка, у которого 29 мая 2017 года Банк России отозвал лицензию, составил 500 млн рублей. Об этом говорится в сообщении ЦБ.

По оценке временной администрации, стоимость активов кредитной организации не превышает 800 млн рублей при величине обязательств перед кредиторами в размере 1,3 млрд рублей.

Как отмечает регулятор, в ходе обследования финансового состояния банка выявлено низкое качество ссудного портфеля, которое было обусловлено кредитованием компаний с плохим финансовым положением, в том числе компаний, подконтрольных собственникам банка.

По итогам обследования регулятор направил информацию о финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, в Генпрокуратуру, МВД и СК РФ.

Согласно отчетности, Айви банк по величине активов на 1 мая 2017 года занимал 432 место в банковской системе РФ.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
Робот Вера принимает на работу. Российский стартап раздвинул границы использования искусственного интеллекта
Какие книги покупать на Московской международной книжной ярмарке
Фото
4
Арка Крымского моста доставлена к фарватерному участку
5
На российско-литовской границе в Калининградской области скопилось более 250 фур
5
"Алроса" в ноябре планирует продать самый дорогой бриллиант, ограненный в России
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Улюкаев посоветовал "бояться данайцев, приносящих колбайцев"
2
СМИ: премьер Монголии и правительство страны отправлены в отставку
3
Самые мощные ураганы над Атлантикой с 1980 года. Досье
4
Суд арестовал подростка, устроившего стрельбу в школе в Ивантеевке
5
Двое пострадавших при взрыве на полигоне в Ленобласти находятся в тяжелом состоянии
6
В Ленобласти в результате взрыва снаряда погиб военный, еще пять ранены
7
Депутаты Рады назвали выступление Порошенко "фарисейством" и "красивой манипуляцией"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама