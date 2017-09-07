Новая авиакомпания "Азимут" начнет полеты 21 сентября из Ростова-на-Дону

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 сентября. /ТАСС/. Авиакомпания "Азимут", которая будет базовым перевозчиком строящегося в Ростовской области нового аэропорта Платов, начнет выполнять полеты 21 сентября, сообщает в четверг пресс-служба авиакомпании.

"Ростовский авиаперевозчик "Азимут" запустил продажу билетов в Омск через Москву. Данный маршрут станет первым в истории флагмана гражданской авиации Юга России. Первый рейс запланирован на 21 сентября", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в период осенне-зимней навигации маршрутная сеть "Азимута" пополнится питерским, самарским, екатеринбургским, махачкалинским и новосибирским направлениями (вылеты из Ростова). "Убывающим из Краснодара пассажирам будут доступны рейсы в Махачкалу и Санкт-Петербург. Первые из означенных маршрутов могут быть открыты 29 октября", - сказали в "Азимуте".

Авиакомпания "Азимут" - базовый авиаперевозчик аэропорта Ростова-на-Дону - с декабря 2017 года сменит базирование на аэропорт Платов. В августе авиакомпания получила сертификат эксплуатанта. В настоящее время самолетный парк "Азимута" располагает четырьмя машинами Sukhoi Super Jet-100, портфель заказов компании насчитывает более десятка воздушных судов. Сообщалось, что к 2021 году компания планирует летать по 25 направлениям, включая транснациональные.

Новый международный аэропорт Платов строится в Аксайском районе Ростовской области, в 30 км севернее Ростова-на-Дону. Он заменит существующий аэропорт, который будет выведен из эксплуатации и в перспективе интегрирован в городскую застройку. Проект реализуется на основе государственно-частного партнерства в рамках подпрограммы "Воздушный транспорт" ФЦП "Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)" и программы подготовки и проведения ЧМ-2018.