Новая авиакомпания "Азимут" начнет полеты 21 сентября из Ростова-на-Дону

Испанец Газоль стал самым результативным игроком в истории ЧЕ по баскетболуСпорт 7 сентября, 18:25
Конкурс дневников приемных семей проходит в РоссииСоциальная ответственность 7 сентября, 18:09
Карякин проиграл во 2-м круге Кубка мира по шахматам, не сумев защитить чемпионский титулСпорт 7 сентября, 18:03
Песков: размещение миссии ООН Киев должен обсуждать в первую очередь с ДНР и ЛНРПолитика 7 сентября, 18:02
Бразильский боец ММА Мальдонадо сообщил, что проведет боксерский бой против ЛебедеваСпорт 7 сентября, 17:58
Песков: Кремль не имеет отношения к рекламе на Facebook во время выборной кампании в СШАПолитика 7 сентября, 17:51
Инвесторы предоставили $90 млн на постройку электрического аэротаксиСоциальная ответственность 7 сентября, 17:51
Американский военный беспилотный орбитальный самолет X-37В. ДосьеБиографии и справки 7 сентября, 17:50
Отказ от букетов на День знаний помог фонду "Жизнь как чудо" собрать почти 160 тыс. руб.Социальная ответственность 7 сентября, 17:42
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 сентября. /ТАСС/. Авиакомпания "Азимут", которая будет базовым перевозчиком строящегося в Ростовской области нового аэропорта Платов, начнет выполнять полеты 21 сентября, сообщает в четверг пресс-служба авиакомпании.
"Ростовский авиаперевозчик "Азимут" запустил продажу билетов в Омск через Москву. Данный маршрут станет первым в истории флагмана гражданской авиации Юга России. Первый рейс запланирован на 21 сентября", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в период осенне-зимней навигации маршрутная сеть "Азимута" пополнится питерским, самарским, екатеринбургским, махачкалинским и новосибирским направлениями (вылеты из Ростова). "Убывающим из Краснодара пассажирам будут доступны рейсы в Махачкалу и Санкт-Петербург. Первые из означенных маршрутов могут быть открыты 29 октября", - сказали в "Азимуте".
Авиакомпания "Азимут" - базовый авиаперевозчик аэропорта Ростова-на-Дону - с декабря 2017 года сменит базирование на аэропорт Платов. В августе авиакомпания получила сертификат эксплуатанта. В настоящее время самолетный парк "Азимута" располагает четырьмя машинами Sukhoi Super Jet-100, портфель заказов компании насчитывает более десятка воздушных судов. Сообщалось, что к 2021 году компания планирует летать по 25 направлениям, включая транснациональные.
Новый международный аэропорт Платов строится в Аксайском районе Ростовской области, в 30 км севернее Ростова-на-Дону. Он заменит существующий аэропорт, который будет выведен из эксплуатации и в перспективе интегрирован в городскую застройку. Проект реализуется на основе государственно-частного партнерства в рамках подпрограммы "Воздушный транспорт" ФЦП "Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)" и программы подготовки и проведения ЧМ-2018.