"Ведомости": Минфин ожидает списания 65,2 млрд рублей долга "ФК Открытие" перед АСВ

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МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Министерство финансов РФ ожидает списания субодинированного долга "ФК Открытие" перед Агентством по страхованию вкладов (АСВ) в размере 65,2 млрд рублей. Об этом пишет в пятницу газета "Ведомости" со ссылкой на замглавы ведомства Алексея Моисеева.
"Мы ожидаем, что субординированный долг "ФК Открытие" перед Агентством по страхованию вкладов будет списан", - сказал он изданию.
Речь идет о средствах, предоставленных кредитной организации по программе докапитализации банков через облигации федерального займа в 2015 году. В мае 2015-го АСВ передала "ФК Открытие" и банку "Петрокоммерц" (позднее официально вошедшему в состав "Открытия") облигации на общую сумму 65,2 млрд рублей, из них около 55,6 млрд пришлись на долю первой организации.
29 августа этого года Банк России объявил о реализации мер по повышению финансовой устойчивости "ФК Открытие".